Трамп приказал армии США быть готовой к полномасштабной атаке на Иран
Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американские вооружённые силы были готовы к полномасштабному наступлению на Иран в случае провала переговоров по приемлемому для Вашингтона соглашению.
В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что отдал военным указание находиться в постоянной готовности к началу активных действий в любой момент, если дипломатические усилия не принесут результата, сообщает РИА Новости.
Американский лидер также сообщил, что военная атака на Иран планировалась на вторник, 19 мая, однако была отложена по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов ради шанса на достижение мирной сделки.
По словам Трампа, правители трёх ближневосточных государств обратились к нему с просьбой перенести запланированный удар, чтобы дать возможность серьёзным переговорам привести к соглашению, которое устроит Вашингтон и другие страны региона.
Накануне этих заявлений Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
