Трамп приказал армии США быть готовой к полномасштабной атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американские вооружённые силы были готовы к полномасштабному наступлению на Иран в случае провала переговоров по приемлемому для Вашингтона соглашению.

В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что отдал военным указание находиться в постоянной готовности к началу активных действий в любой момент, если дипломатические усилия не принесут результата, сообщает РИА Новости.