Гастроэнтеролог объяснила россиянам, зачем мыть бананы перед едой

Гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с «Лентой.ру» объяснила, почему важно мыть бананы перед употреблением в пищу. По её словам, такая практика помогает избежать попадания вредных веществ и микроорганизмов в организм.

Врач напомнила, что для сохранения целостности и зелёного вида при транспортировке в Россию бананы обрабатывают фунгицидами и пестицидами. Часть этих химикатов остаётся на поверхности кожуры, где также могут оседать кишечная палочка, сальмонелла, листерии и яйца паразитов.