Гастроэнтеролог объяснила россиянам, зачем мыть бананы перед едой

Гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с «Лентой.ру» объяснила, почему важно мыть бананы перед употреблением в пищу. По её словам, такая практика помогает избежать попадания вредных веществ и микроорганизмов в организм.

Врач напомнила, что для сохранения целостности и зелёного вида при транспортировке в Россию бананы обрабатывают фунгицидами и пестицидами. Часть этих химикатов остаётся на поверхности кожуры, где также могут оседать кишечная палочка, сальмонелла, листерии и яйца паразитов.

Нереальные стандарты: Зачем россиянам новый ГОСТ на бананы

Чистик предупредила, что при очистке фрукта все эти загрязнители переходят на руки, после чего попадают прямо в рот. У взрослых людей с хорошей иммунной системой это обычно не вызывает проблем, однако у детей, беременных и пожилых людей может спровоцировать острый гастроэнтерит.

В связи с этим специалист рекомендует в обязательном порядке промывать бананы прохладной проточной водой в течение 20–30 секунд, при необходимости используя мягкую щётку или губку, особенно в зоне плодоножки и тёмных пятен. Применять мыло не рекомендуется, так как его следы могут остаться в порах кожуры, что тоже не слишком полезно.

Ранее диетолог рассказала, какие бананы самые полезные.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
