Минтранс ответил на угрозы Зеленского закрыть небо над Россией

Россия не допустит существенных перерывов в работе гражданской авиации на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума, передает RT.

По словам главы ведомства, российские структуры работают в плотной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению. Росавиация поддерживает постоянный оперативный диалог со специальными службами, Министерством обороны и Росгвардией, что позволяет своевременно реагировать на возникающие риски без проведения специальных совещаний.

Никитин отметил, что российские власти могут вводить временные ограничения в работе аэропортов, поскольку безопасность пассажиров остается безусловным приоритетом. При этом министр выразил уверенность, что страна однозначно справится с подобными вызовами.