Минтранс ответил на угрозы Зеленского закрыть небо над Россией

Россия не допустит существенных перерывов в работе гражданской авиации на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума, передает RT.

По словам главы ведомства, российские структуры работают в плотной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению. Росавиация поддерживает постоянный оперативный диалог со специальными службами, Министерством обороны и Росгвардией, что позволяет своевременно реагировать на возникающие риски без проведения специальных совещаний.

Никитин отметил, что российские власти могут вводить временные ограничения в работе аэропортов, поскольку безопасность пассажиров остается безусловным приоритетом. При этом министр выразил уверенность, что страна однозначно справится с подобными вызовами.

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Глава Минтранса также подчеркнул, что ведомство постоянно совершенствует требования к безопасности полетов и функционированию аэропортовой инфраструктуры. По его словам, на все озвучиваемые террористами угрозы у российской стороны уже подготовлены соответствующие ответы.

«И, конечно, вот эти слова террористов об угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем», – подытожил Андрей Никитин.

Президент России Владимир Путин накануне назвал угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:АвиацияВладимир ЗеленскийМинтранс

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