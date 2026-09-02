Минтранс ответил на угрозы Зеленского закрыть небо над Россией
Россия не допустит существенных перерывов в работе гражданской авиации на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума, передает RT.
По словам главы ведомства, российские структуры работают в плотной координации для предотвращения любых угроз авиасообщению. Росавиация поддерживает постоянный оперативный диалог со специальными службами, Министерством обороны и Росгвардией, что позволяет своевременно реагировать на возникающие риски без проведения специальных совещаний.
Никитин отметил, что российские власти могут вводить временные ограничения в работе аэропортов, поскольку безопасность пассажиров остается безусловным приоритетом. При этом министр выразил уверенность, что страна однозначно справится с подобными вызовами.
Глава Минтранса также подчеркнул, что ведомство постоянно совершенствует требования к безопасности полетов и функционированию аэропортовой инфраструктуры. По его словам, на все озвучиваемые террористами угрозы у российской стороны уже подготовлены соответствующие ответы.
«И, конечно, вот эти слова террористов об угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем», – подытожил Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин накануне назвал угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России раскрыли причины редкого использования «Орешника»
- Колесник поддержал идею удара по производствам техники для ВСУ в Европе
- Россиянам назвали самый опасный ЗОЖ-тренд
- Рубио: Передача Украине лицензии на Patriot не решит ее проблему
- Минтранс ответил на угрозы Зеленского закрыть небо над Россией
- Россияне массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан
- «И в Ельце, и в Подмосковье»: Сценарист Маловичко рассказал о новом сериале «Враги»
- Рубио: США должны иметь возможность поддерживать диалог с РФ
- Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 19 млн рублей
- Промпт-инженеры и level-дизайнеры: С чего начать карьеру в игровой индустрии