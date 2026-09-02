Россияне массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан
Осенью текущего года российские туристы стали массово скупать авиабилеты в Узбекистан. Об этом со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту» сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что Узбекистан стал лидером по приросту доли бронирований авиабилетов - он составил 5,2%. Далее в списке идут Турция, Азербайджан, Армения и Грузия. При этом доля бронирований перелётов в Белоруссию и Казахстан, наоборот, снизилась.
Что касается оплат отелей, то в осенний период наибольший прирост, на 4,2%, показал Китай. Узбекистан в этом списке стал вторым (+3,2%). Лидируют по количеству бронирований гостиниц Белоруссия, Абхазия и Турция, которые возглавляли рейтинг и в прошлом году.
Ранее владсти Казахстана объявили о вводе электронных разрешений на въезд в страну, в том числе для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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