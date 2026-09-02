Сценарист Олег Маловичко («Трасса», «Метод», «Нулевой пациент», «Лихие», «Большая фарма») в интервью НСН рассказал о своей новой работе — многосерийной драме «Враги». По его словам, это универсальная история, которая могла бы произойти в любой точке мира с каждым человеком. Сценарист попытался раскрыть, как мы создаем себе образ врага и есть ли шансы найти устраивающий всех выход из закрутившегося конфликта.

Первая тизер-сцена одноименного сериала с Любовью Аксеновой и Анной Михалковой от создателей «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова и Батыра Моргачева уже появилась в сети. По сюжету, пара из Москвы переезжает в глухую деревню в Липецкой области недалеко от Ельца. На месте старой родительской дачи семья строит себе современный дом. Однако местные жители за забором оказываются не рады такому соседству. Бытовые мелкие столкновения перерастают в скрытую вражду, а затем — в открытое и опасное противостояние.

— Что в этом сюжете должно захватить внимание зрителя и удержать его до последней серии?

— У всех без исключения в жизни была подобная история. Каждый из нас хоть раз сталкивался с конфликтами: с соседями по дому, поселку или даче. Все так или иначе пытались из этих ситуаций выйти, поэтому история будет близка абсолютно каждому.

— Вы часто работаете с темой напряжения и скрытых угроз, как в «Трассе» или «Лихих». Что в истории «Врагов» кажется вам самым острым: бытовая вражда или столкновение двух миров — городского и деревенского?

— Я бы не стал отделять одно от другого. Почему сериал называется «Враги»? Потому что это то, чем мы регулярно занимаемся в жизни, — сами создаем себе врагов. Иногда делаем это намеренно, перекладывая на них вину за собственные неудачи. Ведь создать врага — не конечный результат, а долгий процесс. Сначала ты желаешь ему плохую участь в мыслях, а затем переходишь непосредственно к действиям. Этот процесс неостановим, пока не дойдет до критического предела. Именно поэтому в такой истории создавать напряжение было легче, чем в любом криминальном сериале. Сценарий писался на удивление легко. Бывают проекты, которые рождаются долго и мучительно, а бывают такие, где едва успеваешь записывать. «Враги» — как раз второй случай. Во время работы не покидало ощущение, что я готовился к этому тексту всю жизнь: не сознательно, а просто накапливая материал, наблюдения и мысли. Особых сложностей не возникло. Надеюсь, тот азарт, с которым я писал и с которым съемочная группа работала на площадке, передастся зрителям через экран.

— Почему в качестве локации был выбран именно Елец?

— Город Елец не выбирался специально, это была чистая лотерея. В этом решении есть как свои минусы, так и огромный плюс. Наша история настолько универсальна, что могла произойти где угодно: в Ельце, Бурятии, Тверской области или Подмосковье. На земле нет места, где мы не вступали бы в противоречия с окружающими людьми. И главный вопрос здесь в том, сумеем ли мы найти цивилизованный и удобный для всех выход.

