Рубио: Передача Украине лицензии на Patriot не решит ее проблему

Возможная передача Украине лицензии на производство Patriot не решит её краткосрочную проблему с нехваткой таких систем. Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

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Как пишет RT, он отметил, что даже в случае получения американской лицензии Киеву потребуется несколько лет на строительство необходимых заводов и наращивание производства.

Дипломат добавил, что переговоры относительно лицензии продолжаются и в будущем могут привести к результату.

Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Евросоюз не одобрил выделение денег на приобретение систем Patriot для нужд Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЛицензияВооружениеУкраинаСША

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