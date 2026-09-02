Рубио: Передача Украине лицензии на Patriot не решит ее проблему

Как пишет RT, он отметил, что даже в случае получения американской лицензии Киеву потребуется несколько лет на строительство необходимых заводов и наращивание производства.

Дипломат добавил, что переговоры относительно лицензии продолжаются и в будущем могут привести к результату.

Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Евросоюз не одобрил выделение денег на приобретение систем Patriot для нужд Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

