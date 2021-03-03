В России прокомментировали санкции США применительно к экспорту вооружений

В настоящее время из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется», - сообщили в ФСВТС.