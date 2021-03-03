В России прокомментировали санкции США применительно к экспорту вооружений

В настоящее время из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется», - сообщили в ФСВТС.

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Там отметили, что последний раз доставка военной техники в Россию из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за ситуации с Навальным против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.

Всем фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела.

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