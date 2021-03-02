Стало известно, кого коснутся новые санкции США из-за Навального

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за ситуации с Навальным против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.

Так, в санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, а также генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Кроме того, ограничения США распространяются на 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ ведомства и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Всем фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела.

