Стало известно, кого коснутся новые санкции США из-за Навального
Минфин США опубликовал список россиян, в отношении которых введены санкции из-за «отравления и последующего заключения» оппозиционера Алексея Навального.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за ситуации с Навальным против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.
Так, в санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, а также генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Кроме того, ограничения США распространяются на 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ ведомства и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Всем фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела.
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