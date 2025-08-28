В России призвали не связывать удары по Украине с переговорами

По его словам, данная концепция ведения боевых действий была давно разработана в России и продолжает успешно применяться.

Коновалов указал, что открывшийся переговорный трек идёт отдельно от военных действий и связывать эти два направления не следует.

«Также неправильно говорить, что из-за ударов стоит прекратить переговоры», — заключил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».