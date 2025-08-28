В России призвали не связывать удары по Украине с переговорами

Удары российской армии по территории Украины, в том числе по Киеву, являются частью военной стратегии РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Игорь Коновалов.

Песков рассказал об ударах по военным объектам на Украине

По его словам, данная концепция ведения боевых действий была давно разработана в России и продолжает успешно применяться.

Коновалов указал, что открывшийся переговорный трек идёт отдельно от военных действий и связывать эти два направления не следует.

«Также неправильно говорить, что из-за ударов стоит прекратить переговоры», — заключил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

