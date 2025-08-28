Песков рассказал об ударах по военным объектам на Украине

Площадь лесного пожара из-за падения обломков БПЛА под Геленджиком увеличилась до 14 га В Кремле подтвердили нацеленность на продолжение переговоров для достижения своих целей на Украине Поставка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакии возобновилась Минпросвещения сформировало список песен для изучения в школах Лукашенко подготовил в командировку в Китай на саммит ШОС несколько мешочков картофеля в качестве сувениров