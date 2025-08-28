Песков рассказал об ударах по военным объектам на Украине
Украина продолжает атаковать объекты российской инфраструктуры, причем зачастую - мирной инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что российская армия, в свою очередь, продолжает наносить дары «по объектам военной и околовоенной инфраструктуры» Украины.
«Удары успешные, цели уничтожаются... Специальная военная операция продолжается», - отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров и достижении своих целей «политико-дипломатическими средствами».
Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара по предприятиям украинского ВПК, сообщает RT.
