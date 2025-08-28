Песков рассказал об ударах по военным объектам на Украине

Украина продолжает атаковать объекты российской инфраструктуры, причем зачастую - мирной инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины

Он указал, что российская армия, в свою очередь, продолжает наносить дары «по объектам военной и околовоенной инфраструктуры» Украины.

«Удары успешные, цели уничтожаются... Специальная военная операция продолжается», - отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров и достижении своих целей «политико-дипломатическими средствами».

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара по предприятиям украинского ВПК, сообщает RT.

Фото: РИА Новости
