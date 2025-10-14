Усилий президента США Дональда Трампа не хватит, чтобы помирить Израиль и Иран. Более того, Вашингтон также не сможет найти общий язык с Тегераном, рассказал научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН.

Трамп сделал два неожиданных заявления в ходе своей речи в израильском кнессете (парламенте). Во-первых, он отметил, что Израиль будет готов наладить отношения с Ираном. Во-вторых, он объявил начало «золотой эры на Ближнем Востоке». Останин-Головня не поверил в громкие лозунги республиканца.