Ядерные принципы: Почему Иран откажется от перемирия с Израилем и США

Даже инициативы президента США Дональда Трампа не помогут установить мирные отношения на Ближнем Востоке, заявил НСН Василий Останин-Головня.

Усилий президента США Дональда Трампа не хватит, чтобы помирить Израиль и Иран. Более того, Вашингтон также не сможет найти общий язык с Тегераном, рассказал научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН.

Трамп сделал два неожиданных заявления в ходе своей речи в израильском кнессете (парламенте). Во-первых, он отметил, что Израиль будет готов наладить отношения с Ираном. Во-вторых, он объявил начало «золотой эры на Ближнем Востоке». Останин-Головня не поверил в громкие лозунги республиканца.

Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
«Вряд ли Трамп так быстро перейдет к чему-то еще. Во-первых, пока что реализован только первый этап сделки по сектору Газа. ХАМАС и Израиль пытаются приписать себе победу, но до мирного плана еще далеко. Соглашения вокруг него были, но еще придется ждать и смотреть. Во-вторых, сценарий, при котором Израиль и Иран подписывают соглашение о нормализации отношений, мирный договор и взаимно признают друг друга, не очень реалистичен. Это очень дальняя перспектива. Речь может идти о расширении “Авраамских соглашений” (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020—2021 годах - примечание НСН) и включении туда других арабских государств. Альтернативных сценариев пока не видно», — указал он.

Также ранее в беседе с Fox News Трамп заявил, что Иран доказал готовность к дипломатии. Вероятность нормализации отношений с США все равно остается невысокой, не согласился Останин-Головня.

«Полноценная нормализация отношений между Тегераном и Вашингтоном вряд ли возможна. Как минимум, по той причине, что обе стороны занимают слишком принципиальную позицию относительно будущего ядерной программы Ирана. У них различный взгляд и на другие региональные вопросы. Остается нерешенной Йеменская проблема, ситуации в Сирии и Ираке. Здесь пока больше слов, но будем судить по делам», — подчеркнул он.

Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров объяснил НСН, почему мечтам Дональда Трампа помирить Иран и Израиль не суждено сбыться.

