Бензин АИ-95 подорожал на 7,5% на Петербургской бирже
Бензин марки АИ-95 в ходе торгов на бирже 4 августа подорожал на 7,52%, приблизившись к рекордным значениям за последние дни. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщает ТАСС
Цена автомобильного топлива АИ-95 по территориальному индексу европейской части России достигла 81,636 тысячи рублей за тонну, что близко к рекорду, установленному на бирже в 2025 году. При этом бензин АИ-92 подешевел на 1,7% — до 72,916 тысячи рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,25% (до 74,942 тысячи рублей за тонну), а топочный мазут потерял 0,94% (до 18,806 тысячи рублей за тонну). Сжиженные углеводородные газы, напротив, выросли в цене на 2,27% — до 37,609 тысячи рублей за тонну.
В начале июля продажи бензина на Петербургской бирже сократились до 8,1 тысячи тонн, что стало историческим минимумом, после чего ситуация стала постепенно стабилизироваться, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зеленский разрешил бывшим заключенным идти служить в ТЦК
- Финляндии открывает первое в мире хранилище ядерных отходов
- В магазинах ожидается рост цен на оливковое масло из-за жары в Европе
- В ГД оценили депутата, назвавшего женщин «неполноценными людьми»
- Россиянам объяснили, зачем в новых регионах упростили регистрацию авто
- Бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries
- Сергей Жуков запатентовал товарный знак «#18 мне уже»
- Над регионами России ПВО сбило 304 украинских БПЛА
- Юрист оценил вероятность запрета Apple в России после действий ФАС
- «Похоже на слухи»: Как россиян коснется платный въезд в Казахстан