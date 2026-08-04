Бензин АИ-95 подорожал на 7,5% на Петербургской бирже

Бензин марки АИ-95 в ходе торгов на бирже 4 августа подорожал на 7,52%, приблизившись к рекордным значениям за последние дни. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщает ТАСС

Цена автомобильного топлива АИ-95 по территориальному индексу европейской части России достигла 81,636 тысячи рублей за тонну, что близко к рекорду, установленному на бирже в 2025 году. При этом бензин АИ-92 подешевел на 1,7% — до 72,916 тысячи рублей за тонну.

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Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,25% (до 74,942 тысячи рублей за тонну), а топочный мазут потерял 0,94% (до 18,806 тысячи рублей за тонну). Сжиженные углеводородные газы, напротив, выросли в цене на 2,27% — до 37,609 тысячи рублей за тонну.

В начале июля продажи бензина на Петербургской бирже сократились до 8,1 тысячи тонн, что стало историческим минимумом, после чего ситуация стала постепенно стабилизироваться, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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