Бензин АИ-95 подорожал на 7,5% на Петербургской бирже

Бензин марки АИ-95 в ходе торгов на бирже 4 августа подорожал на 7,52%, приблизившись к рекордным значениям за последние дни. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщает ТАСС

Цена автомобильного топлива АИ-95 по территориальному индексу европейской части России достигла 81,636 тысячи рублей за тонну, что близко к рекорду, установленному на бирже в 2025 году. При этом бензин АИ-92 подешевел на 1,7% — до 72,916 тысячи рублей за тонну.