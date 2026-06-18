В Москве беспилотники атаковали «Садовод» и МНПЗ

Как отметил градоначальник, обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод». В результате было незначительно повреждено одно из зданий. Никто не пострадал.

«Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», - указал Собянин.

Мэр уточнил, что средства ПВО ликвидировали 43 дрона. На месте падения обломков находятся экстренные службы.

Ранее в столице один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода, напоминает Ura.ru.

