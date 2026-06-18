В Москве беспилотники атаковали «Садовод» и МНПЗ
Беспилотники атаковали торговый центр и нефтеперерабатывающий завод в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».
Как отметил градоначальник, обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод». В результате было незначительно повреждено одно из зданий. Никто не пострадал.
«Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», - указал Собянин.
Мэр уточнил, что средства ПВО ликвидировали 43 дрона. На месте падения обломков находятся экстренные службы.
Ранее в столице один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода, напоминает Ura.ru.
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