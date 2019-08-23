Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал прошедшее заседание Совета безопасности организации по поводу американских ракетных испытаний «предсказуемым» в том, что США и потакающие им страны попытались обвинить в сложившейся ситуации Россию.

«Сегодняшнее зaседaние окaзaлось, к сожaлению, до скучности предскaзуемым. Кaк мы и предполaгaли, СШA и подхрюкивающие им стрaны вопреки фaктaм и здрaвому смыслу обвиняют Россию»,— приводит словa Полянского ТАСС.

По мнению и.о. постпреда России при ООН, Запад создал параллельный мир, в котором не нужны никакие доказательства и достаточно голословных сообщений, пишет Газета.ру.