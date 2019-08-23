В России пожаловались на «подхрюкивающие» США страны
Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал прошедшее заседание Совета безопасности организации по поводу американских ракетных испытаний «предсказуемым» в том, что США и потакающие им страны попытались обвинить в сложившейся ситуации Россию.
«Сегодняшнее зaседaние окaзaлось, к сожaлению, до скучности предскaзуемым. Кaк мы и предполaгaли, СШA и подхрюкивающие им стрaны вопреки фaктaм и здрaвому смыслу обвиняют Россию»,— приводит словa Полянского ТАСС.
По мнению и.о. постпреда России при ООН, Запад создал параллельный мир, в котором не нужны никакие доказательства и достаточно голословных сообщений, пишет Газета.ру.
При этом дипломат выразил надежду, что в этой ситуации «здравый смысл все же возобладает», отмечают «Известия».
Напомним, что в понедельник, 19 августа Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования с характеристиками, запрещенными ДРСМД. Испытания были проведены впервые после выхода Вашингтона из договора, который прекратил свое существование 2 августа.
Ранее собеседники НСН рассказали о дальнейших действиях России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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