В России оценили компенсацию Белоруссии за «Дружбу»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, что скрывается за желанием Белоруссии обсудить российскую компенсацию за поставку некачественной нефти.
Белоруссия вернулa реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти. «Онa былa замещенa нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехимa». Отмечaется, что проведённaя рaботa позволилa постaвить нa польскую грaницу чистую нефть по трубопроводу «Дружба». Соглaсно плaну-грaфику движения нефти, в июне в зaпaдном нaпрaвлении плaнируется ежесуточнaя прокaчкa в объёме 65 тысяч тонн.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже призвал нефтяников прямо и открыто заявить о своих убытках России и потребовать от нее компенсации за понесенные потери.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, какие факторы повлияют на расчет суммы российской компенсации Белоруссии за неликвидную нефть в трубопроводе «Дружба».
«Экономический урон Белоруссии может складываться из трех аспектов. Во-первых, Белоруссия сокращала переработку российской нефти на Мозырском и Новополоцком НПЗ. Если на Мозырском прежние объемы переработки уже восстановлены, то на Новополоцком еще нет. По словам посла Белоруссии в России Владимира Семашко, страна вряд ли успеет нарастить необходимые объемы переработки, чтобы выйти на плановые 18 млн. тонн к концу года. Соответственно, недополучит доходы от запланированного экспорта, и эта сумма может быть предъявлена России на выплату компенсации.
Второй аспект – возможная поломка оборудования из-за поступлений хлорированной нефти. Мозырский НПЗ будет остановлен на профилактику в сентябре, как сказал Семашко. Тогда же двусторонняя российско-белорусская комиссия оценит, был ли нанесен технический вред из-за поступления хлорированной нефти предприятию. Если факт подтвердится, будет вынесено решение, сколько денег из-за технических проблем Россия должна будет восполнить Белоруссии.
Третий аспект. Необходимо выяснить, выполнены ли транзитные обязательства Белоруссии, которая должна была перекачать партнерам 50 млн тонн нефти. Если по итогам года из-за вынужденной остановки Белоруссия недополучит деньги за транзит, их тоже могут выставить России.
С учетом этих трех аспектов будет рассчитываться сумма российской компенсации Белоруссии. Сейчас оценить ее невозможно», - заявил эксперт.
Игорь Юшков убежден, что желание белорусского руководства уже сейчас обсудить с российской стороной компенсацию за экономические потери страны обусловлено иными причинами.
«Белоруссия таким образом хочет закрепить свои переговорные позиции с Россией, чтобы возобновить решение вопросов по компенсации за налоговый маневр и ценам на газ 2020 года. Решение этих вопросов даже важнее, чем обсуждение компенсации за хлорированную нефть, потому что имеет более долгосрочный эффект для белорусской экономики, чем единовременная выплата РФ из-за некачественной нефти».
Ранее Игорь Юшков в эфире НСН раскрыл детали переговоров о некачественной нефти.
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