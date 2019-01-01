В России оценили компенсацию Белоруссии за «Дружбу»

Белоруссия вернулa реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти. «Онa былa замещенa нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехимa». Отмечaется, что проведённaя рaботa позволилa постaвить нa польскую грaницу чистую нефть по трубопроводу «Дружба». Соглaсно плaну-грaфику движения нефти, в июне в зaпaдном нaпрaвлении плaнируется ежесуточнaя прокaчкa в объёме 65 тысяч тонн.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже призвал нефтяников прямо и открыто заявить о своих убытках России и потребовать от нее компенсации за понесенные потери.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, какие факторы повлияют на расчет суммы российской компенсации Белоруссии за неликвидную нефть в трубопроводе «Дружба».

«Экономический урон Белоруссии может складываться из трех аспектов. Во-первых, Белоруссия сокращала переработку российской нефти на Мозырском и Новополоцком НПЗ. Если на Мозырском прежние объемы переработки уже восстановлены, то на Новополоцком еще нет. По словам посла Белоруссии в России Владимира Семашко, страна вряд ли успеет нарастить необходимые объемы переработки, чтобы выйти на плановые 18 млн. тонн к концу года. Соответственно, недополучит доходы от запланированного экспорта, и эта сумма может быть предъявлена России на выплату компенсации.

Второй аспект – возможная поломка оборудования из-за поступлений хлорированной нефти. Мозырский НПЗ будет остановлен на профилактику в сентябре, как сказал Семашко. Тогда же двусторонняя российско-белорусская комиссия оценит, был ли нанесен технический вред из-за поступления хлорированной нефти предприятию. Если факт подтвердится, будет вынесено решение, сколько денег из-за технических проблем Россия должна будет восполнить Белоруссии.

Третий аспект. Необходимо выяснить, выполнены ли транзитные обязательства Белоруссии, которая должна была перекачать партнерам 50 млн тонн нефти. Если по итогам года из-за вынужденной остановки Белоруссия недополучит деньги за транзит, их тоже могут выставить России.

С учетом этих трех аспектов будет рассчитываться сумма российской компенсации Белоруссии. Сейчас оценить ее невозможно», - заявил эксперт.