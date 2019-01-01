Эксперт раскрыл детали переговоров о некачественной нефти
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН рассказал, какие проблемы предстоит решить переговорщикам.
Провалом завершились переговоры между Россией и европейскими трубопроводными компаниями о загрязненной нефти в нефтепроводе «Дружба». Пока неизвестно, когда прокачка по трубопроводу вернется к докризисному уровню. Следующий раунд переговоров должен пройти в Москве, на нем планируется решить, что делать с загрязненной хлорорганическими соединениями нефтью.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, какие проблемы предстоит решить переговорщикам.
«Есть несколько пунктов, по которым будут договариваться: объемы прокачки, кто будет платить за хранение некачественной, хлорированной нефти. Сейчас ее откачивают в специальные емкости, а потом будут потихоньку добавлять в чистую нефть, чтобы концентрация хлорорганики была в пределах нормы. Эта нефть хранится на территории Украины. И будут ли какие-то выплаты за остановку поставок нефти? Как решать вопрос этой компенсации? Потому что заводы не получали нефть, у них, возможно, были какие-то убытки. И это надо будет установить многосторонней комиссии. Тут основные проблемы могут быть с Белоруссией, это она утверждает, что была авария на НПЗ из-за некачественной нефти. К этой истории много вопросов», - пояснил он.
Напомним, 23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за низкого качества полученного из России сырья, в котором было обнаружено высокое содержание хлорорганических соединений. Это вызвало поломку дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Российская «Транснефть» признала нарушение требований к качеству нефти и пообещала принять меры.
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