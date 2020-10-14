Торг уместен. Москва и Вашингтон поспорили об условиях продления СНВ-3

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал неприемлемым предложенные Вашингтоном условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Соединенные Штаты готовы продлить СНВ-3 с РФ при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран.

Вашингтон считает, что это умеренное и весьма разумное предложение. Биллингсли пообещал, что если Москва его не примет, то после переизбрания Трампа «плата за вход» вырастет.

Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что форма этого предложения неуместна и высказал подозрение, что США не заинтересованы в договоре.

«Форма абсолютно неприемлемая. То есть "либо примите наши условия, либо не будет договора". Но так договор не заключается, потому что договор учитывает мнение двух сторон как минимум. В данном случае мы слышим мнение одной стороны и нашего мнения никто спрашивать не собирается. Это говорит о том, что американцы не очень хотят, чтобы такой договор существовал, и поэтому откладывают заключение этого договора всяческими условиями, в том числе теми, которые по форме являются крайне неприемлемыми для традиции и правил международных отношений», - рассказал Морозов.