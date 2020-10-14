Торг уместен. Москва и Вашингтон поспорили об условиях продления СНВ-3
Российские парламентарии Косачев и Морозов пояснили НСН, почему США так настаивают на скорейшем подписании Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал неприемлемым предложенные Вашингтоном условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Соединенные Штаты готовы продлить СНВ-3 с РФ при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран.
Вашингтон считает, что это умеренное и весьма разумное предложение. Биллингсли пообещал, что если Москва его не примет, то после переизбрания Трампа «плата за вход» вырастет.
Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что форма этого предложения неуместна и высказал подозрение, что США не заинтересованы в договоре.
«Форма абсолютно неприемлемая. То есть "либо примите наши условия, либо не будет договора". Но так договор не заключается, потому что договор учитывает мнение двух сторон как минимум. В данном случае мы слышим мнение одной стороны и нашего мнения никто спрашивать не собирается. Это говорит о том, что американцы не очень хотят, чтобы такой договор существовал, и поэтому откладывают заключение этого договора всяческими условиями, в том числе теми, которые по форме являются крайне неприемлемыми для традиции и правил международных отношений», - рассказал Морозов.
Похоже, что Штаты всеми силами стремятся решить проблему с Договором до президентских выборов, назначенных на 3 ноября. Но привязываться к датам в таких вопросах - неправильно, заявил НСН глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
«В столь серьезных вопросах как стратегическая стабильность и ограничение ядерных вооружений не должно быть искусственных подлаживаний под какие-то даты. Тем более если это даты внутреннего американского календаря. Важно содержание работы, ее качество, а не темпы. Такого рода увязки, которые сейчас делаем американская сторона – не более, чем предвыборный ход команды Трампа», - указал Косачев.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон постепенно, в течение семи лет сокращает свои ядерные арсеналы. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- Армения обвинила Азербайджан в нанесении ударов по своей территории
- Таксист погиб после падения на автомобиле в реку в центре Москвы
- В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за нехватки воды
- Корабль «Союз» с вязанным космонавтом Юрой стартовал к МКС
- Учащиеся 1-5 классов с понедельника вновь будут учиться в очном режиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru