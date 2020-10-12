Трамп «в отстающих». Косачев назвал условия продления СНВ-3
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН раскритиковал подход Дональда Трампа к договору СНВ.
Американский лидер Дональд Трамп намерен до намеченных на 3 ноября президентских выборов в США договориться с Владимиром Путиным о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Как сообщают СМИ, об этом свидетельствует встреча секретаря Совбез России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена в Женеве 2 октября. Теперь замглавы российского МИДа Сергей Рябков планирует встретиться с посланником Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН раскритиковал такой подход к договору СНВ.
«В столь серьезных вопросах как стратегическая стабильность и ограничение ядерных вооружений не должно быть искусственных подлаживаний под какие-то даты. Тем более если это даты внутреннего американского календаря. Важно содержание работы, ее качество, а не темпы. Такого рода увязки, которые сейчас делаем американская сторона – не более, чем предвыборный ход команды Трампа», - указал Косачев.
Тем не менее он признал, что продление СНВ технически возможно в ближайшее время.
«Россия неоднократно подтверждала готовность к продлению договора СНВ в его нынешнем виде и подчеркивала, что если и когда американская сторона на это согласится, все можно сделать очень быстро», - добавил сенатор.
А вот о заключении нового договора говорить не приходится. «Модификация соглашения, внедрение туда каких-то дополнительных условий, попытки включить в него третьих участников – это предмет более длительного, содержательного переговорного процесса. Я практически исключаю, что это возможно сделать в обозримом будущем, будь то к 3 ноября или до конца текущего года. Это другая тема, и она не терпит суеты», - объяснил собеседник НСН.
Сенатор считает, что Трамп отреагировал на заявление его соперника на выборах демократа Джо Байдена о готовности продлить СНВ.
«Это реакция на известную позицию Байдена. Получилось, что Трамп чуть ли не оказывается в отстающих. Отсюда эта публичная декларация», - заключил член Совфеда.
Напомним, 5 февраля истекает срок действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который заключили президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в феврале 2011 года.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что нужно не продлевать договор, а заключать новый, к которому должен присоединиться Китай.
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