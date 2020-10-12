Трамп «в отстающих». Косачев назвал условия продления СНВ-3

Тем не менее он признал, что продление СНВ технически возможно в ближайшее время.

«Россия неоднократно подтверждала готовность к продлению договора СНВ в его нынешнем виде и подчеркивала, что если и когда американская сторона на это согласится, все можно сделать очень быстро», - добавил сенатор.

А вот о заключении нового договора говорить не приходится. «Модификация соглашения, внедрение туда каких-то дополнительных условий, попытки включить в него третьих участников – это предмет более длительного, содержательного переговорного процесса. Я практически исключаю, что это возможно сделать в обозримом будущем, будь то к 3 ноября или до конца текущего года. Это другая тема, и она не терпит суеты», - объяснил собеседник НСН.

Сенатор считает, что Трамп отреагировал на заявление его соперника на выборах демократа Джо Байдена о готовности продлить СНВ.

«Это реакция на известную позицию Байдена. Получилось, что Трамп чуть ли не оказывается в отстающих. Отсюда эта публичная декларация», - заключил член Совфеда.

Напомним, 5 февраля истекает срок действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который заключили президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в феврале 2011 года.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что нужно не продлевать договор, а заключать новый, к которому должен присоединиться Китай.

