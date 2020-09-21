«Так договоры не заключают»: В Совфеде раскритиковали условия США по продлению ДСНВ
Сенатор Олег Морозов в эфире НСН заявил, что предложения Вашингтона по условиям продления договора СНВ могут быть разумными, однако их форма для Москвы неприемлема.
Власти США могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) в случае, если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов. По его мнению, нынешнее предложение Штатов умеренное и весьма разумное, если Москва его не примет, то после переизбрания Трампа «плата за вход» вырастет, сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью «Коммерсанту».
Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что форма этого предложения неприемлема и высказал подозрение, что США не заинтересованы в договоре.
«Даже если иметь ввиду, что по содержанию в предложениях США могут быть какие-то разумные вещи, но форма абсолютно неприемлемая. То есть "либо примите наши условия, либо не будет договора". Но так договор не заключается, потому что договор учитывает мнение двух сторон как минимум. В данном случае мы слышим мнение одной стороны и нашего мнения никто спрашивать не собирается. Это говорит о том, что американцы не очень хотят, чтобы такой договор существовал и поэтому откладывают заключение этого договора всяческими условиями, в том числе теми, которые по форме являются крайне неприемлемыми для традиции и правил международных отношений», - рассказал Морозов.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с НСН отметил, что это интервью спецпредставителя США по контролю над вооружениями свидетельствуют о том, что американцы не собираются пока решать этот вопрос.
«Похоже, американцы просто решили нажать на нас перед началом переговоров, чтобы мы были настроены идти навстречу их достаточно несбалансированным и нечетко сформулированным требованиям», - сказал дипломат.
Он добавил, что обсуждение вопросов об ограничениях вооружений через прессу, выдвижение условий для переговоров на публичное обсуждение – это не метод решения проблемы.
«Известно, что в вооруженческой сфере сначала проходят закрытые консультации экспертного и политического уровня. Потом, если удалось прийти к какому-то общему знаменателю, то они продвигаются на уровень первых лиц государства. Вот это нормальная практика и только она давала результаты. Если же общаться друг с другом через СМИ и выдвижение предварительных условий, то это вернейший путь, чтобы замотать дело и разрушить возможности его серьезного рассмотрения», - заключил Бакланов.
Ранее член Совета Федерации России, ветеран СВР Игорь Морозов в эфире НСН заявил, что США сделает все возможное, чтобы Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не был продлен.
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