«Так договоры не заключают»: В Совфеде раскритиковали условия США по продлению ДСНВ

Власти США могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) в случае, если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов. По его мнению, нынешнее предложение Штатов умеренное и весьма разумное, если Москва его не примет, то после переизбрания Трампа «плата за вход» вырастет, сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью «Коммерсанту».

Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что форма этого предложения неприемлема и высказал подозрение, что США не заинтересованы в договоре.

«Даже если иметь ввиду, что по содержанию в предложениях США могут быть какие-то разумные вещи, но форма абсолютно неприемлемая. То есть "либо примите наши условия, либо не будет договора". Но так договор не заключается, потому что договор учитывает мнение двух сторон как минимум. В данном случае мы слышим мнение одной стороны и нашего мнения никто спрашивать не собирается. Это говорит о том, что американцы не очень хотят, чтобы такой договор существовал и поэтому откладывают заключение этого договора всяческими условиями, в том числе теми, которые по форме являются крайне неприемлемыми для традиции и правил международных отношений», - рассказал Морозов.