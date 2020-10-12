В США спрогнозировали сроки сделки с РФ по СНВ-3
Президент США Дональд Трамп надеется заключить с президентом России Владимиром Путиным сделку по ядерному вооружению непосредственно перед президентскими выборами, которые пройдут 3 ноября, передает портал Axios.
Соглашение может достигнуто в течение недели после того, как возобновятся переговоры.
Ранее сообщалось о планах замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли провести телефонные переговоры в начале этой недели.
США пока не определились, намерены ли они продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Москвой должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон уверен, что Москва обладает двумя тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.
Ранее член Совета Федерации России, ветеран СВР Игорь Морозов в эфире НСН заявил, что США сделает все возможное, чтобы Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не был продлен.
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