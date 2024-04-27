В России освободили от пограничного контроля летящие на полярные станции самолеты

От пограничного контроля с 1 мая 2024 года в России освободили самолеты, летящие на дрейфующие полярные станции с грузами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление опубликовано в Telegram-канале нижней палаты парламента.

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Кроме того, такие воздушные суда будут освобождены от таможенного и прочих видов контроля.

Предполагается, что инициатива облегчит доставку в Арктику грузов, а также поспособствует последующему изучению и освоению российских арктических регионов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов в северных регионах заявил, что освоение Арктики — неоспоримый приоритет России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаТаможняСамолетыВячеслав Володин

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