В России освободили от пограничного контроля летящие на полярные станции самолеты

Кроме того, такие воздушные суда будут освобождены от таможенного и прочих видов контроля.

Предполагается, что инициатива облегчит доставку в Арктику грузов, а также поспособствует последующему изучению и освоению российских арктических регионов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов в северных регионах заявил, что освоение Арктики — неоспоримый приоритет России.

