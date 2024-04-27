В России освободили от пограничного контроля летящие на полярные станции самолеты
От пограничного контроля с 1 мая 2024 года в России освободили самолеты, летящие на дрейфующие полярные станции с грузами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление опубликовано в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Кроме того, такие воздушные суда будут освобождены от таможенного и прочих видов контроля.
Предполагается, что инициатива облегчит доставку в Арктику грузов, а также поспособствует последующему изучению и освоению российских арктических регионов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов в северных регионах заявил, что освоение Арктики — неоспоримый приоритет России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России освободили от пограничного контроля летящие на полярные станции самолеты
- Московский аэропорт Внуково усилил меры безопасности
- СМИ: США заключили контракт на $13 млрд на создание «самолета Судного дня»
- Опрос: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом
- Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами
- Журналиста Мингазова заключили под домашний арест по делу о фейках о ВС России
- В украинском Ровно демонтировали памятник советским солдатам
- Хуситы ударили по британскому судну Andromeda Star
- СМИ: Киев отказался от переговоров в 2022 году из-за позиции по русскому языку
- Заммэра Бирюков: Отключать горячую воду в Москве начнут с 14 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru