Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом России

Арктика имеет для России стратегическое значение, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов в северных регионах.

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«Комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», - отметил Путин.

Глава государства указал на колоссальные экономические возможности Арктики. Речь идет об энергетическом и логистическом потенциале, сказал он.

В числе задач государства президент назвал создание условий для развития в северных регионах малого и среднего бизнеса.

Путин 11 декабря принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомных подводных крейсерах «Красноярск» и «Император Александр III» в Северодвинске Архангельской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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