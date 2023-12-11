Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом России
Арктика имеет для России стратегическое значение, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов в северных регионах.
«Комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», - отметил Путин.
Глава государства указал на колоссальные экономические возможности Арктики. Речь идет об энергетическом и логистическом потенциале, сказал он.
В числе задач государства президент назвал создание условий для развития в северных регионах малого и среднего бизнеса.
Путин 11 декабря принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомных подводных крейсерах «Красноярск» и «Император Александр III» в Северодвинске Архангельской области, передает «Радиоточка НСН».
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