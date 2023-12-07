В России построят первый туристический комплекс в условиях вечной мерзлоты
До конца 2026 года построят первый в РФ туристический комплекс в Арктике, сообщил вице-президент инвестиционного холдинга VIRIDIAN Александр Шмаков.
Целью проекта он назвал развитие туристического потенциала Арктики. Регион должен стать всесезонным курортом с необходимой инфраструктурой, подчеркнул Шмаков.
Он обратил внимание на кратный рост внутреннего туризма в последние годы. По его мнению, туристический комплекс в условиях вечной мерзлоты будет пользоваться популярностью граждан стран — членов БРИКС.
Вице-президент инвестиционного холдинга уточнил, что в рамках туристического хаба появится фуд-маркет, термальный комплекс и музей китов, пишет «Газета.Ru».
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