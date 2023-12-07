В России построят первый туристический комплекс в условиях вечной мерзлоты

До конца 2026 года построят первый в РФ туристический комплекс в Арктике, сообщил вице-президент инвестиционного холдинга VIRIDIAN Александр Шмаков.

Целью проекта он назвал развитие туристического потенциала Арктики. Регион должен стать всесезонным курортом с необходимой инфраструктурой, подчеркнул Шмаков.

Он обратил внимание на кратный рост внутреннего туризма в последние годы. По его мнению, туристический комплекс в условиях вечной мерзлоты будет пользоваться популярностью граждан стран — членов БРИКС.

Вице-президент инвестиционного холдинга уточнил, что в рамках туристического хаба появится фуд-маркет, термальный комплекс и музей китов, пишет «Газета.Ru».

Ранее «Архыз» признали лучшим горнолыжным курортом России, напоминает «Радиоточка НСН».

