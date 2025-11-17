Востоковед объяснил, почему «безъядерная» Япония ввяжется в тайваньский конфликт
Сегодня Япония по-прежнему не стремится стать ядерной державой, но в стране идут дискуссии касательно отмены принципа неввоза на территорию Японии ядерного оружия, сказал НСН Дмитрий Стрельцов.
Япония на протяжении многих лет рассматривает Тайвань как проблему собственной национальной безопасности, кроме того, нынешний японский премьер является протайваньским политиком. Поэтому в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Япония выступит против Китая, заявил НСН заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.
Китай сделал резкое предупреждение Японии после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити высказалась за отказ от трех безъядерных принципов. Такаити объяснила новый подход Токио тем, что военный конфликт из-за острова Тайвань представлял бы смертельную угрозу для Японии и вынудил бы японцев отправить на помощь острову свои войска вслед за США. Стрельцов объяснил готовность Японии косвенно участвовать в тайваньском конфликте.
«Для Японии Тайвань рассматривается как насущная проблема ее национальной безопасности. В случае обострения ситуации вокруг Тайваня, конечно, Япония не останется в стороне. С одной стороны, в Японии имеются американские военные базы, которые Вашингтон использует, если решит пойти на помощь Тайваню. С другой стороны, в Японии экстраполируют ситуацию вокруг Тайваня на острова Сенкаку, которые являются предметом спора между Китаем и Японией. На это еще накладывается то, что Такаити является протайваньским деятелем и сторонницей более активной политики Японии по отношению к Тайваню. Несмотря на то, что Япония придерживается “принципа одного Китая”, она считает, что в случае обострения ситуации Япония будет поддерживать Тайвань и выступать против Китая. Заявление японского премьера ложится в логику той позиции, которую занимает японское правительство на протяжении многих лет», — сказал Стрельцов.
При этом, отметил собеседник НСН, Япония пока не планирует становиться ядерной державой.
«Думаю, Япония не собирается обзаводиться ядерным оружием. По-прежнему фактически действует ядерное табу, есть закон о мирном использовании ядерной энергии, есть три неядерных принципа, которые пока открыто не аннулированы. Эти принципы гласят, что Япония не будет обладать ядерным оружием, его производить и разрешать его ввоз на свою территорию. Но в отношении ввоза ядерного оружия есть разные точки зрения. Многие в Японии считают, что этот принцип уже устарел, так как еще с 1960-х годов на американских военных кораблях ядерное оружие в Японию активно завозилось, тому есть определенные свидетельства. Может быть, стоит эту ситуацию из де-факто превратить в де-юре, то есть отказаться от принципа неввоза ядерного оружия», — добавил эксперт.
В заключение Стрельцов усомнился, что Япония готова к прямой конфронтации с Китаем.
«Сомневаюсь, что сейчас этот вопрос встал в практической плоскости. Никто сейчас не говорит о том, что Япония будет напрямую воевать с Китаем, но, повторюсь, в случае вооруженного конфликта вокруг Тайваня Япония будет оказывать всяческую поддержку США и косвенно участвовать в этом конфликте. Но пока такой вопрос еще не обрел практических очертаний», — подытожил он.
Ранее Китай выразил протест Евросоюзу и сделал серьезное представление из-за сторонников независимости Тайваня в Европарламенте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Востоковед объяснил, почему «безъядерная» Япония ввяжется в тайваньский конфликт
- ФСБ задержала жителя Тульской области за перевод криптовалюты ВСУ
- В Госдуме объяснили, кого затронет увеличение сроков обучения в вузах
- Том Круз получил почетный «Оскар»
- Писториус допустил возможность начала войны НАТО с Россией до 2029 года
- В ДТП в Саудовской Аравии погибли более 40 паломников из Индии
- Пугачева потеряла действующий в РФ товарный знак «Рецитал»
- В Орловской области два многоквартирных дома повреждены при атаке БПЛА
- Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
- Пушилин: Из-за дронов ВСУ в ДНР остались без света 500 тысяч абонентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru