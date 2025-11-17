Япония на протяжении многих лет рассматривает Тайвань как проблему собственной национальной безопасности, кроме того, нынешний японский премьер является протайваньским политиком. Поэтому в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Япония выступит против Китая, заявил НСН заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

Китай сделал резкое предупреждение Японии после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити высказалась за отказ от трех безъядерных принципов. Такаити объяснила новый подход Токио тем, что военный конфликт из-за острова Тайвань представлял бы смертельную угрозу для Японии и вынудил бы японцев отправить на помощь острову свои войска вслед за США. Стрельцов объяснил готовность Японии косвенно участвовать в тайваньском конфликте.

«Для Японии Тайвань рассматривается как насущная проблема ее национальной безопасности. В случае обострения ситуации вокруг Тайваня, конечно, Япония не останется в стороне. С одной стороны, в Японии имеются американские военные базы, которые Вашингтон использует, если решит пойти на помощь Тайваню. С другой стороны, в Японии экстраполируют ситуацию вокруг Тайваня на острова Сенкаку, которые являются предметом спора между Китаем и Японией. На это еще накладывается то, что Такаити является протайваньским деятелем и сторонницей более активной политики Японии по отношению к Тайваню. Несмотря на то, что Япония придерживается “принципа одного Китая”, она считает, что в случае обострения ситуации Япония будет поддерживать Тайвань и выступать против Китая. Заявление японского премьера ложится в логику той позиции, которую занимает японское правительство на протяжении многих лет», — сказал Стрельцов.