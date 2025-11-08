Китай сделал серьезное представление Евросоюзу из-за Тайваня
Китай выразил протест Евросоюзу и сделал серьезное представление из-за сторонников независимости Тайваня в Европарламенте. Об этом заявили в дипломатической миссии страны в ЕС.
Отмечается, что 7 ноября замглавы администрации Тайваня Сяо Мэйцинь и другие видные сторонники независимости острова находились в здании ЕП и участвовали в конференции. Также европейская сторона допустила проведение «сепаратистской деятельности», направленной на независимость острова.
«Китай выражает свое решительное возмущение и... протест в связи с этим, сделал серьезное представление ЕС», - отметили в дипмиссии.
В КНР считают, что действия Европы наносят ущерб коренным интересам страны, нарушают принцип одного Китая, являются вмешательством во внутренние дела и подрывают политическое взаимное доверие.
Ранее руководитель школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в беседе с НСН допустил, что если власти Тайваня объявят о независимости формально или изменят название государства, Китай начнет военную операцию.
