РАН: Японские коммунисты угрожают Курилам

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал демаршем мелкой оппозиции призыв лидера Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить все острова Курильского архипелага японской территорией в ходе переговоров с Москвой.

«Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии», — заявил сенатор в интервью RT.

Косачёв призвал не уделять заявлению японских коммунистов «повышенное внимание». И отметил работу по оценке перспектив заключения мирного договора между Россией и Япония, которая ведется по поручению Владимира Путина.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН напомнил, что проблема юрисдикции Южных Курил в Японии используется многими политическими силами, в том числе и коммунистами. В этом смысле, отметил эксперт, их позиция пересекается с точкой зрения представителей ультраправых течений и таким образом усиливается.

«Позицию Коммунистической партии Японии, на мой взгляд, надо иметь ввиду. Тем более, она в своей позиции не одинока. То, что коммунисты хотят быть святее Папы Римского, и требуют признать японскими не четыре, а все острова Курил – это давняя позиция в Японии. Цель - вернуть все Курильские острова и Южную часть Сахалина записанна в программе Коммунистической партии Японии. Она является парламентской, хотя она и оппозиционная. У нее есть свой электорат, не такой уж и малочисленный. В составе партии около 400 членов. Есть в Японии ультраправые организации, который совпадают по вопросу принадлежности Курил с коммунистами. В этом опасный политический парадокс, когда левые коммунисты смыкаются с ультраправыми силами», - отметил эксперт.