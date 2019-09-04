Куда выше? В РАН рассказали о новом уровне переговоров по южным Курилам
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН затруднился сказать, каким может быть этот «новый уровень».
На новый уровень вывести переговоры с Россией о южных Курильских островах намерен премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом он заявил перед вылетом во Владивосток на Восточный экономический форум, в ходе которого встретится с Владимиром Путиным.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН затруднился сказать, каким может быть этот «новый уровень».
«Этот вопрос надо задавать самому Абэ, что это за новый уровень такой. Встречаются два руководителя, России и Японии. Они встречались уже 26 раз, сейчас будет 27-я. Они держат бразды переговоров в своих руках. Тем более что в конце прошлого года был создан специальный переговорный механизм, который возглавили замминистров обеих стран. Что это за новый уровень, я не знаю, куда еще выше поднимать», - признался он.
Востоковед также рассказал, чего ждет от встречи Путина и Абэ на форуме.
«Это будет очередная, 27-я встреча двух старых друзей, Владимира и Синдзо, которые активно ищут пути развязки территориального вопроса, какого-то компромисса и после этого подписания мирного договора. Но судя по всему, позиции сторон сейчас находятся очень далеко друг от друга. Достаточно сказать, что российская сторона ставит условием первого шага в направлении подписания мирного договора признание Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе законность владения Россией этими четырьмя островами, которые Япония называет своими «северными территориями» и требует их вернуть. В конце прошлого года были надежды, что удастся продвинуть переговоры, когда Путин и Абэ договорились положить в основу советско-японскую декларацию 1956 года, которая предусматривает передачу двух островов, Шикотана и группы Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Но визит Абэ в начале этого года показал, что стороны пока никакого прогресса не добились. Поэтому, видимо, за закрытыми дверями будет откровенный разговор. Мы не все будем знать. А опубликовано будет в духе пожеланий вести дальнейший поиск путей к подписанию мирного договора», - сказал Кистанов.
Напомним, в начале августа Япония выразила протест против военных учений на Курильских островах и визита туда премьер-министра Дмитрия Медведева.
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