Куда выше? В РАН рассказали о новом уровне переговоров по южным Курилам

На новый уровень вывести переговоры с Россией о южных Курильских островах намерен премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом он заявил перед вылетом во Владивосток на Восточный экономический форум, в ходе которого встретится с Владимиром Путиным.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН затруднился сказать, каким может быть этот «новый уровень».

«Этот вопрос надо задавать самому Абэ, что это за новый уровень такой. Встречаются два руководителя, России и Японии. Они встречались уже 26 раз, сейчас будет 27-я. Они держат бразды переговоров в своих руках. Тем более что в конце прошлого года был создан специальный переговорный механизм, который возглавили замминистров обеих стран. Что это за новый уровень, я не знаю, куда еще выше поднимать», - признался он.