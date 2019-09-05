Курилы и пустота

Новый набор пожеланий как можно скорее заключить мирный договор между Россией и Японией прозвучал на Восточном экономическом форуме. В четверг в его работе приняли участие главы целого ряда государств, в числе которых – Владимир Путин и Синдзо Абэ. Японский премьер, как можно понять, поставил себе задачу войти в историю заключившим мирный договор с северным соседом, а как максимум – еще и вернувший Стране восходящего солнца «северные территории», как в Японии предпочитают называть Южные Курилы. Обращаясь к российскому президенту Абэ заявил:

«Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран… Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели», - воззвал японский гость.

Желание решить вопрос с мирным договором подтвердил в очередной раз и Владимир Путин. По его словам, стороны будут к этому двигаться на основе декларации 1956 года. Вместе с тем, по словам Путина, сохраняется «масса вопросов», связанных с военными обязательствами Японии перед США, которые следует учитывать. А, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, которые напоминает «Интерфакс», переговоры по теме мирного договора между Москвой и Токио «находятся в том же состоянии».

Перемены в этом вопросе если и возможны, то сразу кардинальные, поскольку сейчас пытающиеся договориться как будто сидят в разных комнатах, дверь между которыми закрыта и не пропускает ни звука – насколько противоположные стартовые позиции сторон. Япония готова заключить мирный договор с Россией только после решения проблемы «северных территорий» - островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, которые Токио считает оккупированными. Москва напоминает, что все четыре острова отошли России по итогам второй мировой войны и российский суверенитет над ними обсуждению не подлежит. А Токио для начала было бы неплохо признать итоги второй мировой. Позиции, как видно, диаметрально противоположные.

Декларация 1956-го года, которую упоминал Владимир Путин, предполагает передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан, однако, только после заключения мирного договора. Советский Союз был готов таким образом сделать жест доброй воли. Россия как правопреемница СССР таким желанием не горит.

А теперь вопрос: кем лучше войти в историю? Руководителем государства, который вернул Крым? Или тем, который одной рукой вернул Крым, а другой – отдал Шикотан и Хабомаи?

