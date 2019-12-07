В России не надеются на газовое соглашение с Украиной до Нового года
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН назвал конфликт Киева и Москвы по газу тупиковым.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия заключения с Украиной соглашения по газу. По его словам, Москва и Киев не смогут договориться в случае, если продолжатся требования выплатить средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Также Медведев добавил, что решение должно быть обоюдовыгодным. По словам премьера, цена газа для Украины может быть ниже, однако нельзя навязать России высокие тарифы на транзит.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев напомнил в эфире НСН, что заявление премьера России об отказе Киева от выплат по судебным решениям как главном условии для заключения контракта по транзиту российского газа через Украину, уже не первое.
«Ранее об этом говорили и другие российские политические деятели, и Миллер (Алексей, глава ПАО «Газпром» - прим. НСН). Украина официально получила предложение полностью аннулировать взаимные претензии. Тогда возможно заключить договор на условиях, скажем так, благоприятных для Украины. В ответ Киев заявил, что готов получить российский долг в 3 млрд. долларов газом, который Россия поставит Украине. То есть, они отказываются от того, чтобы аннулировать эти требования. Ситуация тупиковая», - заключил эксперт.
Рустам Танкаев назвал причины, по которым сложилась непримиримая ситуация между Киевом и Москвой по условиям заключения газовой сделки.
«Нынешнее руководство «Нафтогаза» Украины после того, как было получено решение в Стокгольмском арбитраже, получило огромные премии. Премиальный фонд составлял 65 млн долларов. Поэтому они не могут пойти на отказ от этих судебных решений, иначе придется возвращать деньги, а они, скорее всего, потрачены. Поэтому единственный способ решить проблему – сменить руководство «Нафтогаза». Но у нынешнего президента Украины недостаточно влияния, чтобы это сделать. Таким образом, ситуация оказывается тупиковой. По всей видимости, заключить соглашение о транзите российского газа через территорию Украины не удастся», - сделал вывод член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты.
Напомним, 18 ноября «Газпром» сделал «Нафтогазу» предложение продлить действующий контракт о транзите газа через территорию Украины или заключить новый договор сроком на год. Условием для продолжения сотрудничества российская газовая монополия назвала прекращение всех судебных разбирательств, а также отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему не верит в победу «Нафтогаза».
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