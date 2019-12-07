В России не надеются на газовое соглашение с Украиной до Нового года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия заключения с Украиной соглашения по газу. По его словам, Москва и Киев не смогут договориться в случае, если продолжатся требования выплатить средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Также Медведев добавил, что решение должно быть обоюдовыгодным. По словам премьера, цена газа для Украины может быть ниже, однако нельзя навязать России высокие тарифы на транзит.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев напомнил в эфире НСН, что заявление премьера России об отказе Киева от выплат по судебным решениям как главном условии для заключения контракта по транзиту российского газа через Украину, уже не первое.

«Ранее об этом говорили и другие российские политические деятели, и Миллер (Алексей, глава ПАО «Газпром» - прим. НСН). Украина официально получила предложение полностью аннулировать взаимные претензии. Тогда возможно заключить договор на условиях, скажем так, благоприятных для Украины. В ответ Киев заявил, что готов получить российский долг в 3 млрд. долларов газом, который Россия поставит Украине. То есть, они отказываются от того, чтобы аннулировать эти требования. Ситуация тупиковая», - заключил эксперт.