В России сочли жульничеством намерение «Нафтогаза» заполнить хранилища без контракта

«Нафтогаз» может начать закачку российского транзитного газа в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на украинскую территорию без подписания нового контракта на транзит. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко. По его словaм, гaз без документaльного оформления будет зaкaчивaться в ПХГ кaк «гaз неопределенного собственникa».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, как понимать заявление Витренко.

«Тут явно какое-то жульничество. То ли они предлагают качать газ без соответствующего контракта, то ли это попытка продлить срок реальной прокачки, пока документы не будут оформлены. Потому что там все плотно идет: они сказали, что 26 декабря они завершат создание нового оператора газотранспортной. И с ним надо будет подписывать контракт. Тогда они могут рассчитывать, что не успеют до 1 января оформить все документы, им понадобится несколько дней, чтобы их дооформить и в этот период он предлагают не останавливать прокачку, чтобы она шла как от неуказанного поставщика», - сказал он.