В России сочли жульничеством намерение «Нафтогаза» заполнить хранилища без контракта
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН объяснил, как понимать заявление «Нафтогаза».
«Нафтогаз» может начать закачку российского транзитного газа в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на украинскую территорию без подписания нового контракта на транзит. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко. По его словaм, гaз без документaльного оформления будет зaкaчивaться в ПХГ кaк «гaз неопределенного собственникa».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, как понимать заявление Витренко.
«Тут явно какое-то жульничество. То ли они предлагают качать газ без соответствующего контракта, то ли это попытка продлить срок реальной прокачки, пока документы не будут оформлены. Потому что там все плотно идет: они сказали, что 26 декабря они завершат создание нового оператора газотранспортной. И с ним надо будет подписывать контракт. Тогда они могут рассчитывать, что не успеют до 1 января оформить все документы, им понадобится несколько дней, чтобы их дооформить и в этот период он предлагают не останавливать прокачку, чтобы она шла как от неуказанного поставщика», - сказал он.
Но это можно понимать и как угрозу, отметил эксперт. «Если будут попытки прокачивать газ без транзитного договора, они все заберут и закачают себе в подземные хранилища. Но ни в том, ни в другом варианте «Газпром» на такие риски не пойдет. Не будет договора о транзите к 1 января, Газпром просто не будет подавать в саму украинскую систему. Зачем ему рисковать? Право собственности на газ меняется в Австрии. До этой точки газ принадлежит «Газпрому», и в случае недопоставок газа в Европу, штрафные санкции будут адресованы «Газпрому». Так что российская монополия не согласится ни на какие условия подача газа в украинскую ГТС, если не будет контракта с 1 января», - заключил Юшков.
Напомним, действующее 10-летнее соглaшение нa трaнзит гaзa из России в Европу через Укрaину прекрaтит действовать 31 декaбря 2019 годa. Сейчас Москвa и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультaции о новом соглaшений, однaко договоренности покa нет.
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