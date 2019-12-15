В России и за рубежом ждут прозрения Евросоюза

Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что его страна против обострения отношений между Европой и Россией. В Варшаве осознают, что Москва в образе врага создаст негативные последствия для самой Польши, пишет Reuters.

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — заявил Щерский.

Владимир Джабаров, который является первым зампредом комитета Совфеда по международным делам, дал оценку заявлению руководителя канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского по поводу отрицательных для Варшавы последствий от создания России образа врага и конфронтацией с нашим государством.

«Честно говоря, ушам своим не верю», — сказал Джабаров в комментарии RT.

Сенатор напомнил, что польские политики поменяли русофобские высказывания на нейтральные после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался признать Россию врагом на юбилейном саммите в Лондоне.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН обрисовал международную политическую ситуацию, которая создавалась годами в отношении России.

«Вся Европа привыкла рисовать карикатурный образ России как страны агрессора, врага ЕС. А у тех же прибалтов и поляков русофобия заложена прямо-таки на генетическом уровне. Все эти клише не соответствуют действительности. И реалистично мыслящие политики, конечно, понимают, что сближению препятствует желание некоторых кругов подлить масла в огонь и не дать стабилизировать ситуацию в Европе», - констатировал он.