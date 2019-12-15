В России и за рубежом ждут прозрения Евросоюза
Ученые, военные и политологи в эфире НСН рассказали, что мешает Европе поверить в миролюбие России.
Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что его страна против обострения отношений между Европой и Россией. В Варшаве осознают, что Москва в образе врага создаст негативные последствия для самой Польши, пишет Reuters.
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — заявил Щерский.
Владимир Джабаров, который является первым зампредом комитета Совфеда по международным делам, дал оценку заявлению руководителя канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского по поводу отрицательных для Варшавы последствий от создания России образа врага и конфронтацией с нашим государством.
«Честно говоря, ушам своим не верю», — сказал Джабаров в комментарии RT.
Сенатор напомнил, что польские политики поменяли русофобские высказывания на нейтральные после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался признать Россию врагом на юбилейном саммите в Лондоне.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН обрисовал международную политическую ситуацию, которая создавалась годами в отношении России.
«Вся Европа привыкла рисовать карикатурный образ России как страны агрессора, врага ЕС. А у тех же прибалтов и поляков русофобия заложена прямо-таки на генетическом уровне. Все эти клише не соответствуют действительности. И реалистично мыслящие политики, конечно, понимают, что сближению препятствует желание некоторых кругов подлить масла в огонь и не дать стабилизировать ситуацию в Европе», - констатировал он.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН назвал причину, которая, по его мнению, мешает продуктивному взаимодействию России с ЕС.
«Самый главный раздражитель – это то, что в Европе нет единства по поводу восстановления отношений с Россией. Есть такая страна, как Польша. Возьмем ее, как пример. Мне кажется, что простые поляки тоже хотят с Россией наладить хотя бы нормальные отношения. Но эти польские элиты настолько русофобски, антироссийски настроены! Причем, у них какие-то обиды, которые идут далеко в историю, что Россия их разделала. И они являются очень существенным тормозом в попытках Европейского Союза восстановить отношения с Россией. И американцы, которые, конечно, [тормозят процесс] через свои всякие организации, как “Атлантический мост” или “Атлантический совет” – очень мощные, крупные организации, куда входит фактически большая часть элит, политиков, бизнеса. Вот они и редакторы средств массовой информации, поскольку американцы ведут геополитические битвы с Россией в Европе, все время эти конфликты заново провоцируют, как мне кажется. Во всяком случае, не дают им заглохнуть. Поэтому, мне кажется, это – главная проблема», - объяснил Рар.
Сергей Федоров пояснил, почему французский лидер Эмануэль Макрон настраивает Европу на взаимодействие с Россией.
«Макрон считает, что Запад совершает огромную стратегическую ошибку, выдавливая Россию из Европы и прекращая диалог. Это толкает Россию в изоляцию, к движению на Восток. А союз России с Китаем станет для Европы далеко не подарком. Он говорит, что нужен диалог, но с твердых позиций и отстаивания принципов. Это важно для Европы, по его мнению, нужно сотрудничать с Россией по всем важным стратегическим вопросам», - отметил эксперт.
Ранее профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН рассказал о роли США в существовании НАТО и альтернативах выхода из альянса для европейских стран.
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