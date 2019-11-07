Никогда – это вопрос времени. Эксперт о возможном развале НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коме из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией. Такое заявление Макрон сделал в четверг в интервью британскому журналу The Economist. Макрон также отметил, что необходимо прояснить стратегические цели НАТО. Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится на краю пропасти и вновь выступил за наращивание оборонных возможностей европейских стран.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН рассказал о роли США в существовании НАТО и альтернативах выхода из альянса для европейских стран.

«США довольно давно стали курирующей организацией НАТО, они на 69% комплектуют блок тем оружием, которое производят у себя. В год НАТО потребляет один триллион долларов, из этой суммы 700 миллиардов платят Соединенные Штаты Америки. Это колоссальная доля, они являются ключевыми держателями всех акций и всех пакетов всех стран, входящих в Северо-Атлантический альянс. Но и проблемы внутри НАТО назрели достаточно давно. Одной из них являются мигранты, если эти потоки в Европу увеличатся, ей будет тяжело тянуть на себе бремя НАТО. Они могут сокращать платежи в альянс, и многие до последнего будут присутствовать в нем номинально. Но единственным толчком для создания собственной армии может служить поднятие своей оборонной промышленности в Великобритании, Германии и Франции. До тех пор, пока эти ключевые страны питаются оружием, которое производится в США, они будут зависимыми, поэтому о каком-то развале НАТО говорить еще очень рано. Чтобы хлопнуть дверью и уйти, нужно понимать, куда уйти. Но и "никогда" - это вопрос времени, поэтому все возможно», - добавил он.