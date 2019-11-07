Никогда – это вопрос времени. Эксперт о возможном развале НАТО
Профессор Академии военных наук в эфире НСН рассказал о проблемах внутри Североатлантического альянса.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коме из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией. Такое заявление Макрон сделал в четверг в интервью британскому журналу The Economist. Макрон также отметил, что необходимо прояснить стратегические цели НАТО. Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится на краю пропасти и вновь выступил за наращивание оборонных возможностей европейских стран.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН рассказал о роли США в существовании НАТО и альтернативах выхода из альянса для европейских стран.
«США довольно давно стали курирующей организацией НАТО, они на 69% комплектуют блок тем оружием, которое производят у себя. В год НАТО потребляет один триллион долларов, из этой суммы 700 миллиардов платят Соединенные Штаты Америки. Это колоссальная доля, они являются ключевыми держателями всех акций и всех пакетов всех стран, входящих в Северо-Атлантический альянс. Но и проблемы внутри НАТО назрели достаточно давно. Одной из них являются мигранты, если эти потоки в Европу увеличатся, ей будет тяжело тянуть на себе бремя НАТО. Они могут сокращать платежи в альянс, и многие до последнего будут присутствовать в нем номинально. Но единственным толчком для создания собственной армии может служить поднятие своей оборонной промышленности в Великобритании, Германии и Франции. До тех пор, пока эти ключевые страны питаются оружием, которое производится в США, они будут зависимыми, поэтому о каком-то развале НАТО говорить еще очень рано. Чтобы хлопнуть дверью и уйти, нужно понимать, куда уйти. Но и "никогда" - это вопрос времени, поэтому все возможно», - добавил он.
Собеседник НСН признал, что решение Турции действовать в Сирии без оглядки на мнение США подтолкнуло многие европейские страны к размышлению о целесообразности своего существования в блоке НАТО.
«Если даже прибалтийские страны будут платить 4% от своего бюджета, то это не означает, что их вклад будет значимый. А вот те страны, которые обладают серьезной развитой экономикой, такие как Германия, не очень хотят выполнять все договоренности, платить 2% и более. В странах Европы все чаще и чаще звучат голоса о том, что надо создавать свою европейскую армию, которая была бы более четкая, более скоординированная. А Турция послужила своего рода катализатором существовавших разногласий. Она показала, что из-за своего геополитического положения может действовать абсолютно самостоятельно и может не спрашивать совета США. Многие европейские страны восприняли это не только как вызов, а как определенный сигнал о фраппировании НАТО. Турция смогла противопоставить себя США, с ней ничего не произошло, ее никто не выгнал, а это значит, что блок НАТО болен и болен очень серьезно. И вот об этих болезнях НАТО надо говорить. Но начинать лечение надо, конечно, с основного донора, который должен все-таки ослабить вожжи. Если США этого не сделают, то это так и останется еще одна организация, принадлежащая Америке», - отметил эксперт.
Ранее в октябре Макрон заявлял, что события, произошедшие на северо-востоке Сирии в ходе турецкой военной операции, являются ошибкой Запада и НАТО. Он также подчеркивал, что европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны, в частности, чтобы реагировать на проблемы в сфере контроля над вооружениями в мире.
В том же месяце исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме говорил, что вывод войск США из Сирии и начало военной операции Турции на северо-востоке САР парализовали деятельность НАТО.
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