В России хотят ужесточить наказание за диверсии в условиях военного конфликта

В Госдуму внесли проект закона об ужесточении наказания за повреждение транспортной инфраструктуры и диверсии, совершенные по заданию иностранного государства в условиях военного конфликта.

Авторами документа стала группа депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Они предложили наказывать за такие преступления лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

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Сейчас повреждение транспортной инфраструктуры, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан, наказывается вплоть до года заключения. Если же повреждение привело к смерти двух и более человек, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект, пояснив, что дополнительного законодательного регулирования в данном вопросе не требуется.

Депутат Андрей Гурулев ранее предложил ввести смертную казнь за диверсии на железных дорогах.


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Фото: Скрин-шот с видео очевидца
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроект

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