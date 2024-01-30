В России хотят ужесточить наказание за диверсии в условиях военного конфликта

В Госдуму внесли проект закона об ужесточении наказания за повреждение транспортной инфраструктуры и диверсии, совершенные по заданию иностранного государства в условиях военного конфликта.

Авторами документа стала группа депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Они предложили наказывать за такие преступления лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.