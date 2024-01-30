В России хотят ужесточить наказание за диверсии в условиях военного конфликта
В Госдуму внесли проект закона об ужесточении наказания за повреждение транспортной инфраструктуры и диверсии, совершенные по заданию иностранного государства в условиях военного конфликта.
Авторами документа стала группа депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Они предложили наказывать за такие преступления лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
Сейчас повреждение транспортной инфраструктуры, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан, наказывается вплоть до года заключения. Если же повреждение привело к смерти двух и более человек, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект, пояснив, что дополнительного законодательного регулирования в данном вопросе не требуется.
Депутат Андрей Гурулев ранее предложил ввести смертную казнь за диверсии на железных дорогах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru