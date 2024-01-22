Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России внесли в Госдуму

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение проекта, который позволит конфисковывать имущество, используемое или предназначенное для финансирования деятельности против безопасности страны, и лишать почетных званий за ряд преступлений, в том числе распространение фейков об армии и призывы к осуществлению действий по нарушению целостности РФ, напоминает телеканал «360».

Авторами инициативы выступили сам Володин, вице-спикер Ирина Яровая и ряд депутатов палаты, в том числе главы фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - За правду». Законопроект предлагает внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, дополнив их механизмом конфискации денег и имущества, применяемых или предназначенных для финансирования направленной против безопасности РФ деятельности.

Документ вводит повышенную ответственность за публичные призывы к деятельности против безопасности из корыстных побуждений, по найму, из-за политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти либо вражды, а также по мотивам ненависти (вражды) против определенной социальной группы. Кроме того, законопроект предполагает лишение госнаград за фейки и дискредитацию армии, призывы к экстремистской деятельности и санкциям в отношении России, призывы к нарушению целостности страны, реабилитацию нацизма.

