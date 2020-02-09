В РАН заявили о противоречивой политике Осло на Шпицбергене

О нарушении Договора об архипелаге Шпицберген от 9 февраля 1920 года заявило посольство РФ в Норвегии. В российском МИДе считают, что Норвегия блокирует доступ российских компаний к минеральным ресурсам и разработке углеводородных месторождений. Москва напомнила Осло, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией», хотя и ставит под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом, отмечает Газета.ru

Россия не имеет возможности участвовать в подаче заявок на разработку и использование некоторых перспективных участков с энергоносителями.

Директор Центр исследований Арктики РАН Владимир Павленко в интервью НСН напомнил, что у России есть собственный сектор для научных исследований и добычи полезных ископаемых на Шпицбергене. По его словам, российские ученые на Шпицбергене, с которыми он поддерживает деловые отношения, не испытывают проблем в проведении исследований.

«Я очень тесно взаимодействую с учеными Российской Академии наук, которые работают на архипелаге, в Баренцбурге. Их деятельность особых препятствий не встречает – в соответствии с заявками, оформленными по правилам, которые декларировал губернатор Шпицбергена еще несколько лет назад», - отметил эксперт.