В РАН заявили о противоречивой политике Осло на Шпицбергене
Директор Центр исследований Арктики РАН Владимир Павленко в интервью НСН рассказал о противоречивых трендах норвежской политики на Шпицбергене.
О нарушении Договора об архипелаге Шпицберген от 9 февраля 1920 года заявило посольство РФ в Норвегии. В российском МИДе считают, что Норвегия блокирует доступ российских компаний к минеральным ресурсам и разработке углеводородных месторождений. Москва напомнила Осло, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией», хотя и ставит под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом, отмечает Газета.ru
Россия не имеет возможности участвовать в подаче заявок на разработку и использование некоторых перспективных участков с энергоносителями.
Директор Центр исследований Арктики РАН Владимир Павленко в интервью НСН напомнил, что у России есть собственный сектор для научных исследований и добычи полезных ископаемых на Шпицбергене. По его словам, российские ученые на Шпицбергене, с которыми он поддерживает деловые отношения, не испытывают проблем в проведении исследований.
«Я очень тесно взаимодействую с учеными Российской Академии наук, которые работают на архипелаге, в Баренцбурге. Их деятельность особых препятствий не встречает – в соответствии с заявками, оформленными по правилам, которые декларировал губернатор Шпицбергена еще несколько лет назад», - отметил эксперт.
Тем не менее, он обратил внимание на отдельные особенности политики, которую реализует Норвегия на Шпицбергене.
«Последние несколько лет местные власти Норвегии ограничивают российских ученых к территориям архипелага вне тех зон, которые принадлежат России. Я имею в виду поселки Пирамида, Баренцбург. Вне их ограничены исследования не только полезных ископаемых и природных ресурсов, но и наших археологов, историков, биографов. Прослеживается некий тренд, и это не очень здорово, и не ведет к расширению контактов в области фундаментальных исследований Арктики, о которых Российская Федерация много говорит», - сделал вывод ученый.
Ранее гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН пояснил смысл присвоения статуса федеральных территорий Байкалу и Арктике. Эксперт заявил, что таким образом их можно буквально «вытащить за уши».
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