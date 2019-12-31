В РФ планируют создать новую госкорпорацию

Минвостокразвития разработало законопроект, предполагающий создание госкорпорации «Росшельф», которая будет заниматься освоением Арктики и Дальнего Востока.

«Проект федерального закона предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе», — цитирует Ura.ru пояснительную записку.

Как планируется, «Росшельф» будет представлять интересы РФ на континентальном шельфе в проектах по добыче углеводородов. Кроме того, законопроектом предлагается внедрение новой системы прав пользования недрами, в частности, планируется дать право частным инвесторам участвовать в освоении шельфа.



