В РФ планируют создать новую госкорпорацию
Минвостокразвития разработало законопроект, предполагающий создание госкорпорации «Росшельф», которая будет заниматься освоением Арктики и Дальнего Востока.
«Проект федерального закона предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе», — цитирует Ura.ru пояснительную записку.
Как планируется, «Росшельф» будет представлять интересы РФ на континентальном шельфе в проектах по добыче углеводородов. Кроме того, законопроектом предлагается внедрение новой системы прав пользования недрами, в частности, планируется дать право частным инвесторам участвовать в освоении шельфа.
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