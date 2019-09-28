В РАН заявили о личных отношениях Путина и Ширака

Представитель РАН упомянул о слабых и сильных сторонах во взаимоотношениях Франции и России во времена правления Жака Ширака.

«У нас остался осадок от позиции Франции по поводу войны в Чечне. Но главным камнем преткновения стало участие Парижа в бомбардировках Косова в Югославии. Французская авиация участвовала в авиаударах НАТО по Белграду, и это, конечно, не украшало диалог между Францией и Россией.

С другой стороны, именно при Шираке в 2002 году был создан новый формат диалога между нашими странами в формате 2Х2: два министра обороны и два главы МИДа Франции и России. Он остался до сегодняшнего дня и доказал свою эффективность», - считает собеседник НСН.

Он также напомнил о готовности бывшего президента Франции вступать в конфликт ради того, чтобы отстоять демократические ценности.

«Ширак показал, что готов идти на конфронтацию с главным союзником – Соединенными Штатами – ради здравого смысла. В 2003 году, когда США, Великобритания и некоторые другие партнеры, напали на Ирак, Франция выступила с категорическим осуждением этого шага и пригрозила наложением вето на действия коалиции в Собвезе. Францию поддержали Россия, Китай и Германия, ближайший партнер по Евросоюзу. Этот эпизод был чрезвычайно важный для россиян. Ширак не был настроен против США. Он искал решение вопроса с Ираком. И уже сегодняшний президент США признал, что действия США в Ираке и по издержкам, и по последствиям носили фатальный характер. Таким образом, Ширак получил подтверждение своей тогдашней правоты», - напомнил Юрий Рубинский.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что французский лидер явно намерен поделиться своими соображениями насчёт роли РФ в мировой политике.

