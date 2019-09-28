В РАН заявили о личных отношениях Путина и Ширака
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал в интервью НСН, как экс-президент Франции Жак Ширак и российский лидер Владимир Путин нашли общий язык.
Президент России Владимир Путин поедет в Париж нa церемонию прощaния с фрaнцузским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрaсте 86 лет. Об этом сообщaет РИA Новости.
Прощaние пройдет в понедельник, 30 сентября.
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский подчеркнул в интервью НСН личный характер взаимодействия президента России Владимира Путина и бывшего французского лидера Жака Ширака.
«Язык общения Путина и Ширака был, мне так кажется, наиболее личным, чем с предшественниками и преемниками Ширака в Елисейском дворце. Оба лидера это признавали. У них был доверительный контакт, они друг друга понимали и уважали, основываясь в построении отношений между нашими странами на лучших, а не худших примерах из истории. А было и то, и другое», - отметил эксперт.
Представитель РАН упомянул о слабых и сильных сторонах во взаимоотношениях Франции и России во времена правления Жака Ширака.
«У нас остался осадок от позиции Франции по поводу войны в Чечне. Но главным камнем преткновения стало участие Парижа в бомбардировках Косова в Югославии. Французская авиация участвовала в авиаударах НАТО по Белграду, и это, конечно, не украшало диалог между Францией и Россией.
С другой стороны, именно при Шираке в 2002 году был создан новый формат диалога между нашими странами в формате 2Х2: два министра обороны и два главы МИДа Франции и России. Он остался до сегодняшнего дня и доказал свою эффективность», - считает собеседник НСН.
Он также напомнил о готовности бывшего президента Франции вступать в конфликт ради того, чтобы отстоять демократические ценности.
«Ширак показал, что готов идти на конфронтацию с главным союзником – Соединенными Штатами – ради здравого смысла. В 2003 году, когда США, Великобритания и некоторые другие партнеры, напали на Ирак, Франция выступила с категорическим осуждением этого шага и пригрозила наложением вето на действия коалиции в Собвезе. Францию поддержали Россия, Китай и Германия, ближайший партнер по Евросоюзу. Этот эпизод был чрезвычайно важный для россиян. Ширак не был настроен против США. Он искал решение вопроса с Ираком. И уже сегодняшний президент США признал, что действия США в Ираке и по издержкам, и по последствиям носили фатальный характер. Таким образом, Ширак получил подтверждение своей тогдашней правоты», - напомнил Юрий Рубинский.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что французский лидер явно намерен поделиться своими соображениями насчёт роли РФ в мировой политике.
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