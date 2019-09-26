Российский дипломат о Жаке Шираке: Любил Россию и переводил Пушкина
Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН вспоминал, каким ему запомнился бывший французский президент.
В четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Он руководил страной в течение 12 лет с 1995 по 2007 год, а после этого стал пожизненным членом Конституционного совета страны. Кроме того, Ширак — единственный французский политик, дважды становившийся премьер-министром.
Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал о Жаке Шираке, с которым был знаком лично.
«Это был выдающийся президент, очень хорошо относящийся к нашей стране, выступавший за дружбу между Францией и Россией. Он выступал против агрессии Соединенных Штатов в отношении Ирака. Лично мне он очень нравился. Он был очень доброжелательным, заботливым, мягким человеком. Он всячески поддерживал ООН, приезжал к нам в Женеву. Поддерживал в социальных вопросах, в вопросах неравенства, несмотря на то, что он богатый человек и не социалист, но все равно у него это в голове было. Он, кстати, был переводчиком Пушкина и Толстого на французский язык. А когда любят русскую культуру, литературу, не могут не любить, естественно, и Россию», - добавил он.
Президент России Владимир Путин направил супруге Жака Ширака Бернадет телеграмму с соболезнованиями. «В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — говорится в письме.
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