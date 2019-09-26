Российский дипломат о Жаке Шираке: Любил Россию и переводил Пушкина

«Это был выдающийся президент, очень хорошо относящийся к нашей стране, выступавший за дружбу между Францией и Россией. Он выступал против агрессии Соединенных Штатов в отношении Ирака. Лично мне он очень нравился. Он был очень доброжелательным, заботливым, мягким человеком. Он всячески поддерживал ООН, приезжал к нам в Женеву. Поддерживал в социальных вопросах, в вопросах неравенства, несмотря на то, что он богатый человек и не социалист, но все равно у него это в голове было. Он, кстати, был переводчиком Пушкина и Толстого на французский язык. А когда любят русскую культуру, литературу, не могут не любить, естественно, и Россию», - добавил он.

Президент России Владимир Путин направил супруге Жака Ширака Бернадет телеграмму с соболезнованиями. «В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — говорится в письме.

