Латвия вспомнила о «донорстве СССР», чтобы сохранить субсидирование от ЕС

«Министр выступает против статистики, против известных фактов, которые свидетельствуют о том, что, наоборот, страны Прибалтики были получателями общесоюзной экономической помощи. Для подтверждения этого приводились достаточно убедительные данные, они широко публиковались, в них говорилось о субсидиях сельскому хозяйству, дотациях госбюджета и так далее. Но вот цель подобных заявлений латвийского министра вызывает удивление, мягко говоря. Я думаю, что, возможно, всё это имеет внутренний контекст для ЕС, потому что сейчас идет большая борьба за распределение бюджета Европейского Союза на следующий семилетний срок», - отметил Воронов.

Собеседник НСН рассказал, почему бюджет ЕС не увеличивается, что вызывает недовольство у восточно-европейских стран.

«"Старая" Европа больше 1,1 процента ВВП выделять не хочет на бюджет ЕС, считает, что наращивание невозможно и недопустимо. Во-вторых, в самом бюджете тоже должны произойти сокращения, поскольку дотации восточно-европейским странам также должны пройти сокращения на 20-30 процентов. И, очевидно, что в свете этих перспектив латвийская элита ищет дополнительные аргументы, предложения, чтобы сохранить свои прежние позиции в вопросах субсидирования. Известно, что от 20 до 30 процентов государственного бюджета прибалтийских стран пополняются из фондов ЕС. Здесь контекст все-таки "европейский". Хоть министр и обращается к Москве, но мы знаем, кто кого субсидировал, кто от кого что получал в прошлом. Так что у латвийского министра шансов очень мало», – говорит он.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН счел личные интересы элиты Прибалтики истинной причиной противостояния с Россией. Речь идет, в частности о том, что Рига не планирует идти на сближение с Москвой во избежание санкций со стороны Соединенных Штатов.

