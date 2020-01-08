В РАН указали настоящую причину противостояния Прибалтики с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США. Если Рига пойдет на сближение с Москвой, ее ожидают санкции, заявил латвийский экс-министр иностранных дел Янис Юрканс. По его словaм, кaк только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть сaнкции. Тaк произошло с компaниями, учaствующими в проекте «Северный поток-2».

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН напомнил о необходимости отстаивать интересы собственных государств представителям Прибалтики. Тогда, по мнению эксперта, будут складываться продуктивные отношения с большим соседом – Россией.