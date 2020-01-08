В РАН указали настоящую причину противостояния Прибалтики с Россией
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН упрекнул элиты Прибалтики в преследовании личных интересов.
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США. Если Рига пойдет на сближение с Москвой, ее ожидают санкции, заявил латвийский экс-министр иностранных дел Янис Юрканс. По его словaм, кaк только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть сaнкции. Тaк произошло с компaниями, учaствующими в проекте «Северный поток-2».
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН напомнил о необходимости отстаивать интересы собственных государств представителям Прибалтики. Тогда, по мнению эксперта, будут складываться продуктивные отношения с большим соседом – Россией.
«Мне кажется, экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс что-то не договаривает. Добрососедская политика малых стран-соседей России продуктивна, прежде всего, для самих этих стран. И это говорит, прежде всего, о качестве элиты, которая печется об интересах своей страны, а уже потом пытается решать какие-то глобальные задачи своих союзников, друзей и патронов. Полагаю, нехватка внутренних качеств элиты прибалтийских государств приводит к тому, что многие политические и экономические решения не отвечают интересам этих самых стран. В отличие, например, от других соседей России, западных стран – Финляндии и Норвегии, которые тоже граничат с Россией. Заботиться, на мой взгляд, надо вначале об интересах своей страны, а потом - об интересах Запада», - отметил эксперт.
Ранее Константин Воронов рассказал НСН, зачем Эстония обостряет отношения с Россией по договору о границах.
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