Зачем США прибалтийский сценарий непризнания Крыма

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма США используют как предлог для давления на Россию.

«Соединённые Штаты с колокольни своих юридических норм не признавали Прибалтику в составе СССР. Но это Советскому Союзу никак не мешало, по сути, ни в чём. Для американцев непризнание Прибалтики было лишь поводом обосновывать своё давление против Советского Союза на протяжении всей холодной войны. Такой же сценарий и сейчас: непризнание Крыма будет инструментом давления на нас. Им же нужны поводы для демонизации России, и это один из них.

Но нам-то от этого что? Не очень мы по этому поводу переживаем. Фактически Крым в составе России. США же не истина в последней инстанции, хотя и пытаются позиционировать себя таким образом. Сами они творят самые страшные вещи, от Сербии до Ирака, ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки, и так далее», - сказал эксперт.

Американист при этом напомнил, что в истории уже были случаи, когда страны Запада поступались своей «принципиальностью».

«Вспомните сценарии улучшения отношений России и Запада: когда Запад сталкивается с какой-то проблемой, которую не может решить – как, например, с фашистской Германией, то у них всё очень быстро меняется. Тот же самый Сталин, которого они до этого считали кровавым диктатором, превратился у них в дядюшку Джо во время войны. И по версии журнала Time он несколько раз был человеком года. Ничто не вечно под Луной, так что многое ещё может поменяться в международных отношениях. Трамп несколько раз делал оговорки: мол, может быть, мы признаем Крым. Это всё зависит от внутриполитической борьбы в США», - отметил Блохин в беседе с НСН.

Помимо повторения тезиса о непризнании Крыма, Гилмор между тем отметил, что с точки зрения Вашингтона Россия сейчас не представляет угрозы для прибалтийских стран как части западного общества. Совсем иначе считают в Эстонии, где разведка связывает с Россией главные угрозы безопасности.

