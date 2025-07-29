Северная Корея, Китай и Иран являются союзниками и партнерами России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля во время беседы с журналистами ответил на вопрос, какую роль в борьбе с Западом отводит Москва Пхеньяну, Тегерану и Пекину.

«Это наши союзники. Это наши партнеры», - указал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что РФ во многом разделяет «видение основ мирового устройства» с перечисленными странами.

Ранее Дмитрий Песков заявил о «сложном» периоде отношений России и Азербайджана, пишет «Свободная пресса».

