Песков назвал КНДР, Китай и Иран союзниками России
Северная Корея, Китай и Иран являются союзниками и партнерами России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля во время беседы с журналистами ответил на вопрос, какую роль в борьбе с Западом отводит Москва Пхеньяну, Тегерану и Пекину.
«Это наши союзники. Это наши партнеры», - указал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что РФ во многом разделяет «видение основ мирового устройства» с перечисленными странами.
Ранее Дмитрий Песков заявил о «сложном» периоде отношений России и Азербайджана, пишет «Свободная пресса».
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