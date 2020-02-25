В Рабочей группе заявили, что преамбула Конституции останется без изменений
Сопредседатель рабочей группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в преамбулу основного закона не планируются. Об этом 25 февраля сообщает ТАСС.
«На данный момент мы преамбулу не трогаем, считаем, что пока можем без этого совершенно спокойно обойтись», — заявил Крашенинников.
Напомним, что проект закона о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес 20 января, а уже 23 января законопроект был принят в первом чтении. Всего в рамках подготовки поправок в Конституцию планируются скорректировать и дополнить 22 главы основного закона.
Ранее стало известно, что Совете по правам человека при президенте приостановили работу над оценкой рисков предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Об этом НСН сообщила руководитель рабочей группы СПЧ по конституционному реформированию, глава региональной общественной организации «Независимый экспертно-правовой совет» Мара Полякова.
«Приостановилась ситуация. Внутри группы большинство выступало за поддержку конкретного документа, но мы еще не пришли к окончательному выводу. Пока не удалось согласовать документ», - пояснила она.
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