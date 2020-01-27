В рабочей группе по изменению Конституции рассказали о судьбе 17 поправок

Вошедший в рабочую группу, занимающуюся подготовкой предложений о поправках к Конституции, член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал НСН о будущем поступивших в комитет Госдумы поправок.

«Для начала эта текстура проходит фильтр в самой рабочей группе. Поправки поступают на адрес группы юристов, которые состоят в этой рабочей группе. Потом они выносятся на обсуждение рабочей группы. Соответственно, только после этого они уже, вероятно, будут поступать в Госдуму, где, может быть, будут востребованы, а, может быть, и нет. Я за депутатов здесь ответить не могу. Наша задача – собирать, аккумулировать эти поправки. В том числе, и в регионах РФ, куда многие из членов рабочей группы отправляются с визитом или уже были. И, соответственно, делегировать их к общественному обсуждению в рабочей группе, в СМИ. Если у вас или у ваших читателей есть предложения по поправкам в Конституцию РФ, которые не касаются первой, второй, а также девятой статей, вы их тоже можете вынести для обсуждения членами рабочей группы. То есть мы в данной ситуации не выступаем в качестве органа над депутатами. Наша задача – собрать поправки, промониторить общественное мнение», - объяснил он.

Ранее в эфире НСН председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, один из членов рабочей группы заявил, что какая-то конкретизация невозможна по объективным причинам. Он пояснил, что в рабочей группе в деталях поправки Крашенинникова не обсуждались.

