Член рабочей группы по изменениям в Конституцию рассказал о приоритетных вопросах

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции. О них глава государства говорил в среду, 15 января, во время послания Федеральному собранию.

В группу включены 75 человек, в том числе члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, юристы, а также представители культуры и спорта.

Вошедший в рабочую группу член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал НСН, на чем лично он будет акцентировать внимание на сегодняшнем заседании.

«Волнение присутствует, потому - внимание большое и ответственность. А что касается установочного заседания, то, безусловно, на нем будут рассматриваться изменения, которые анонсировал президент в послании Федеральному собранию.