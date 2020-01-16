Член рабочей группы по изменениям в Конституцию рассказал о приоритетных вопросах

16 января 202013:08
Наталья Шатова

Богдан Безпалько, вошедший в рабочую группу, рассказал НСН о своих ожиданиях перед установочным заседанием.

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции. О них глава государства говорил в среду, 15 января, во время послания Федеральному собранию.

В группу включены 75 человек, в том числе члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, юристы, а также представители культуры и спорта.

Вошедший в рабочую группу член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал НСН, на чем лично он будет акцентировать внимание на сегодняшнем заседании.

«Волнение присутствует, потому - внимание большое и ответственность. А что касается установочного заседания, то, безусловно, на нем будут рассматриваться изменения, которые анонсировал президент в послании Федеральному собранию.

В рабочей группе по поправкам в Конституцию раскрыли подробности ее работы

Для меня лично из этих изменений является приоритет законодательства российского над международным, в чем конкретно это будет выражаться, как будет закладываться процедура этого приоритета», - сообщил эксперт.

Сопредседателями группы назначены три доктора юридических наук: глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:КонституцияВладимир ПутинПослание Федеральному Собранию