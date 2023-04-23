В Прибалтике и на Украине возмутились словами китайского дипломата о Крыме

В министерствах иностранных дел Прибалтики, а также украинский посол во Франции Вадим Омельченко упрекнули посла Китая во Франции Лю Шайе в незнании географии и возмутились его словами о том, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, пишет РБК.





Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал выводы Лю Шайе, отметив «неприемлемыми».

В Эстонии МИД страны заявил, что мнение китайского посла «прискорбно».

В Литве глава МИД Габриелюс Ландсбергис вспомнил, что прибалтийские страны не доверяют Китаю в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

В Прибалтике договорились, что внешнеполитические ведомства трех республик вызовут китайских дипломатов для объяснений.

По данным французского издания Le Monde, Париж тоже обеспокоен высказываниями посла Китая.

Ранее в эфире LCI посол КНР заявил, что международное соглашение не конкретизирует статус бывших республик СССР как суверенных стран, а полуостров Крым изначально являлся российским, но в советское время «Никита Хрущев отдал его Украине».



