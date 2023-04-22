СМИ: Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане
Россия стала частью «треугольника смерти», угрожающего США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет журналист Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver.
«Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — отмечается в публикации.
По мнению журналиста, КНДР и РФ только рады усилить давление на США в этом районе, пытаясь осложнить жизнь американской администрации. Как отметил Джулиани, Вашингтону приходится следить как за развитием событий на Украине, так и за ситуацией в Восточной Азии. Автор напомнил, что в период высокой напряженности в отношениях с НАТО Москва начала масштабные учения Тихоокеанского флота ВМФ РФ в прибрежных районах Дальнего Востока.
Джулиани подчеркивает, что Китай, Россия и Северная Корея своими действиями вынуждают армию США пересмотреть свои оперативные планы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru