СМИ: Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане

«Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — отмечается в публикации.

По мнению журналиста, КНДР и РФ только рады усилить давление на США в этом районе, пытаясь осложнить жизнь американской администрации. Как отметил Джулиани, Вашингтону приходится следить как за развитием событий на Украине, так и за ситуацией в Восточной Азии. Автор напомнил, что в период высокой напряженности в отношениях с НАТО Москва начала масштабные учения Тихоокеанского флота ВМФ РФ в прибрежных районах Дальнего Востока.

Джулиани подчеркивает, что Китай, Россия и Северная Корея своими действиями вынуждают армию США пересмотреть свои оперативные планы.

