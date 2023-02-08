Зеленский попросил у британского парламента самолёты
Президент Украины Владимир Зеленский передал британскому парламенту подарок от украинских летчиков - лётный шлем, сообщает РИА Новости.
В ходе своего выступления он также обратился к Великобритании и остальному миру с просьбой передать Киеву боевые самолёты и выразил надежду, что шлем станет символом будущей «самолётной» коалиции.
«Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины», - заключил Зеленский.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что Запад передаст Киеву боевые самолёты, сообщает РЕН ТВ.
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