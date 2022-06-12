В Польше высказались о возможности подарить Украине ядерные боеголовки

По мнению польского политика, подобный шаг связан с тем, что Россия якобы нарушила условия Будапештского меморандума, в соответствии с которыми Украина согласилась на статус безъядерной державы в обмен на гарантии безопасности, пишет Газета.ru.

«Считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так, чтобы она могла защитить свою независимость», — заявил бывший глава польского МИД.

По мнению Сикорского, на данный момент нет угрозы того, что Россия применит ядерное оружие в отношении стран НАТО. Сикорский заявил, что Москва не предпринимает никаких соответствующих шагов.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что неспособность западных стран смириться с утверждением многополярного мира может привести к конфликтам с риском ядерной катастрофы, которую можно избежать.



