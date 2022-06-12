В Польше высказались о возможности подарить Украине ядерные боеголовки
Польша как представитель Запада могла бы подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы Киев защищал свою независимость. Об этом заявил депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает телеканал «Эспрессо».
По мнению польского политика, подобный шаг связан с тем, что Россия якобы нарушила условия Будапештского меморандума, в соответствии с которыми Украина согласилась на статус безъядерной державы в обмен на гарантии безопасности, пишет Газета.ru.
«Считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так, чтобы она могла защитить свою независимость», — заявил бывший глава польского МИД.
По мнению Сикорского, на данный момент нет угрозы того, что Россия применит ядерное оружие в отношении стран НАТО. Сикорский заявил, что Москва не предпринимает никаких соответствующих шагов.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что неспособность западных стран смириться с утверждением многополярного мира может привести к конфликтам с риском ядерной катастрофы, которую можно избежать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 403 / сут.
Умерли
380 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 480 / сут.
- ВС РФ уничтожили склад иностранных вооружений в Тернопольской области Украины
- Путин поздравил граждан страны с Днем России
- В Польше высказались о возможности подарить Украине ядерные боеголовки
- Песков: Путин на площадке ПМЭФ не будет встречаться с иностранными бизнесменами
- В России госпитализировали 819 человек с коронавирусом за сутки
- В сменившем название «Макдоналдсе» изменится меню
- Ким Чен Ын в День России выразил поддержку РФ
- В Бердянске произошел взрыв
- В Москве ожидается 26-градусная жара
- В Китае предостерегли от попыток «отделить Тайвань»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru