В Польше высказались о возможности подарить Украине ядерные боеголовки

Польша как представитель Запада могла бы подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы Киев защищал свою независимость. Об этом заявил депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает телеканал «Эспрессо».

Военный эксперт пояснил, при каких условиях Россия применит ядерное оружие

По мнению польского политика, подобный шаг связан с тем, что Россия якобы нарушила условия Будапештского меморандума, в соответствии с которыми Украина согласилась на статус безъядерной державы в обмен на гарантии безопасности, пишет Газета.ru.

«Считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так, чтобы она могла защитить свою независимость», — заявил бывший глава польского МИД.

По мнению Сикорского, на данный момент нет угрозы того, что Россия применит ядерное оружие в отношении стран НАТО. Сикорский заявил, что Москва не предпринимает никаких соответствующих шагов.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что неспособность западных стран смириться с утверждением многополярного мира может привести к конфликтам с риском ядерной катастрофы, которую можно избежать.


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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ЗападДепутатПольшаЯдерное Оружие
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