Военный эксперт пояснил, при каких условиях Россия применит ядерное оружие

По его словам, также использование ядерного оружия возможно в случае угрозы самому существованию России в результате подобной агрессии, даже если противник не будет использовать подобное оружие.

Комментируя заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который считает, что поставки вооружения Украине могут перерасти в ядерную войну России и НАТО, он отметил, что согласен с такой позицией и что в НАТО не готовы к ядерному противостоянию с РФ.

«Если НАТО нападёт на Россию или на ВС РФ, мы вправе применить ядерное оружие — это третья мировая, ядерная война. Думаю, что в НАТО не готовы к этому... В НАТО понимают, что РФ — ракетно-ядерная держава и ЕС с США будет плохо... провокации будут, но перейти границу РФ или Украины своими войсками не посмеют», — подчеркнул Литовкин.

Ранее Медведев в своём Telegram-канале написал, что накачивание Украины оружием и подготовка её войск к использованию западной техники, повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, и он может превратиться в полноценную ядерную войну, сообщает RT.