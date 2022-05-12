Военный эксперт пояснил, при каких условиях Россия применит ядерное оружие
Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что военная доктрина России подразумевает применение ядерного оружия в случае, если на РФ нападёт страна или коалиция, в арсенале которой есть ядерное вооружение, сообщает NEWS.ru.
По его словам, также использование ядерного оружия возможно в случае угрозы самому существованию России в результате подобной агрессии, даже если противник не будет использовать подобное оружие.
Комментируя заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который считает, что поставки вооружения Украине могут перерасти в ядерную войну России и НАТО, он отметил, что согласен с такой позицией и что в НАТО не готовы к ядерному противостоянию с РФ.
«Если НАТО нападёт на Россию или на ВС РФ, мы вправе применить ядерное оружие — это третья мировая, ядерная война. Думаю, что в НАТО не готовы к этому... В НАТО понимают, что РФ — ракетно-ядерная держава и ЕС с США будет плохо... провокации будут, но перейти границу РФ или Украины своими войсками не посмеют», — подчеркнул Литовкин.
Ранее Медведев в своём Telegram-канале написал, что накачивание Украины оружием и подготовка её войск к использованию западной техники, повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, и он может превратиться в полноценную ядерную войну, сообщает RT.
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